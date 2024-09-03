Президент России Владимир Путин побывал с официальным визитом в Монголии. Там он встретился со всей местной властью — спикером Хурала (парламента), премьер-министром и, конечно же, с президентом Ухнагийном Хурэлсухом.

ИА Регнум

Для большинства россиян подобный визит представляется настоящей экзотикой. Монголия в общественном сознании многими воспринимается как родина Чингисхана и страна, уничтожившая Древнюю Русь. И действительно, Чингисхан в Монголии везде — он настоящий символ государства и народа.

Но помимо него в Монголии и конкретно в визите Владимира Путина туда достаточно иных смыслов.

В свою очередь, западные СМИ их не ищут, ограничиваясь возмущением, что Путина в Монголии не арестовали, ведь на него выдан ордер Международного уголовного суда, а Монголия является подписантом Римского статута. То есть признаёт юрисдикцию суда.

«В соответствии с Римским статутом, учредительным договором МУС, вступившим в силу в 2002 году, государства — члены МУС обязаны задерживать и передавать суду любых лиц, в отношении которых МУС выдал ордер на арест, если они ступили на их территорию.

Однако у суда нет возможности обеспечить соблюдение этого правила, и Монголия бросила ему вызов, встретив Путина почетным караулом во время его встречи с президентом Ухнагийном Хурэлсухом в столице Улан-Баторе», — негодует американская телекомпания CNBC.

Теперь западные структуры на пару с киевским режимом угрожают монголам санкциями.

«Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за военные преступления. Мы будем работать с партнёрами, чтобы гарантировать, что это повлечёт за собой последствия для Улан-Батора», — говорится в заявлении украинского МИД.

Их истерика в целом понятна. Это важный прецедент, после которого, возможно, последуют и другие решения аналогичного характера, поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эти решения подорвут глобальное влияние МУС, уверен эксперт.

«Монголия, конечно, не является великой державой, но она открыла путь для того, чтобы великие державы — ЮАР, Бразилия — пошли по нему», — добавил Суслов.

В то же время за большими державами могут пойти и страны поменьше, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Для Запада это крайне опасно.

«Реакция Монголии показывает, что сейчас даже страны, не обладающие большим политическим влиянием, могут игнорировать мнение неких формальных международных инстанций и, что важнее, позицию коллективного Запада.

Каждый инцидент такого рода в Азии, в Африке, Латинской Америке показывает, что век западной гегемонии проходит, что продолжается крах системы доминирования США и НАТО, которая выстраивалась в мире с конца XX века», — говорит собеседник ИА Регнум.

Если предположить, что Россия действительно ставила себе целью создать прецедент и подорвать репутацию МУС за счёт визита в страну — подписанта Римского статута, то Монголия была идеальным кандидатом. Сейчас это один из наиболее верных союзников Москвы. При этом союзнические отношения основаны на прагматизме — именно северного соседа Монголия рассматривала как главного защитника сначала от японцев, владевших северным Китаем, а затем и от самого Китая. Именно Россия помогла Монголии провести модернизацию и индустриализацию.

При этом монголы в отличие от ряда других российских союзников отвечали добром на предобрейшее.

«В России хорошо помнят и ценят вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом. В годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи «Монгольский арат» и танки, которые в составе бригады «Революционная Монголия» прошли славный боевой путь до Берлина. Монголия поставила советским войскам и более полумиллиона лошадей, что в то время тоже было немалой, солидной помощью», — напомнил Владимир Путин.

И сейчас монголы не продают и не предают. Монголия не присоединилась к антироссийским санкциям, проводит дружественную политику в отношении Москвы. Кроме того, значительная часть её элиты воспитана в российской столице, отмечает Дмитрий Суслов. Поэтому в Улан-Баторе рады и российскому президенту, и российскому бизнесу.

«По итогам наших переговоров стороны подписали соглашение между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов и соглашение о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 города Улан-Батор», — заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

В то же время у визита Путина в Монголию были и другие цели. Россия рассматривает Монголию как транзитёра в рамках российско-китайской торговли. Именно через неё будет проходить газопровод «Сила Сибири — 2», монгольская железная дорога будет обеспечивать значительную часть российско-китайского товарооборота. К тому же Монголия будет транзитёром, от которого (в отличие от той же Украины) не ждут проблем и подвохов.

Кроме того, в стране много полезных ископаемых — золото, вольфрам, уголь, медь, молибден. По их запасам страна является одним из лидеров в Азии, и, учитывая её нежелание попадать в экономическую зависимость от Китая, российские компании вполне могут получить серьезные концессии.

«Немаловажен и аспект безопасности — Монголия граничит с нами и с КНР, значит, там крайне важно не допустить дестабилизации обстановки. Тем более что США и Запад в целом уже прощупывали возможности», — говорит Никита Мендкович.

Речь не только о стремлении дестабилизировать южное подбрюшье России и северное — Китая. Монголия находится в центре Евразии и играет огромную роль в деле консолидации региона, отмечает Дмитрий Суслов. В строительстве большого евразийского партнерства и формировании общеевразийской системы безопасности без Монголии никуда. Поэтому Россия и заинтересована в укреплении и углублении сотрудничества со страной, её вовлечении в региональные проекты.

Наконец, важным элементом визита Путина в Монголию стало его японское измерение. Визит пришелся на две важные «японские» годовщины — 85-летие победы на реке Халхин-Гол и капитуляции Японии во Второй мировой войне. Путин отдельно отметил совместную борьбу России и Монголии против японцев.

«В 1939 году верная своему союзническому долгу наша страна незамедлительно, сразу же после вторжения японских милитаристов откликнулась на просьбу монгольского правительства о помощи.

Мы отдаём дань памяти, мужеству и самоотверженности, стойкости и героизму советских и монгольских воинов. Сражаясь плечом к плечу, они дали жёсткий, решительный отпор агрессору и отстояли суверенитет, территориальную целостность Монголии.

Благодаря их подвигу также была обеспечена и безопасность дальневосточных рубежей Советского Союза в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. В кровопролитных боях на монгольской земле свои жизни отдали свыше 10 тысяч советских солдат и офицеров», — заявил российский президент.

По сути, это выступление — ещё одно свидетельство пересмотра российско-японских отношений. Япония всё в большей степени не только консолидируется с США, но и использует антироссийскую риторику, наращивает антироссийские санкции, говорит Дмитрий Суслов. Токио намеренно делает ставку на тесное партнерство и союзничество с Соединёнными Штатами, на развитие антикитайских блоков в регионе.

«Соответственно, Россия отвечает недружественной риторикой в отношении Японии. И напоминание о победе над Японией в годы Второй мировой войны — это такое политико-символическое проявление недружественности с нашей стороны», — уверен собеседник ИА Регнум.

В целом визит Владимира Путина в кажущуюся экзотичной Монголию получился многогранным и насыщенным смыслами. Многим теперь есть о чём хорошенько подумать.