Москва, 29 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил разработать мастер-планы для 200 городов России.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава государства рассказал, что для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. Кроме того, аналогичная работа ведётся по населённым пунктам в Арктике.

«Предлагаю определить ещё более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2 тыс. населённых пунктов, включая сёла и посёлки», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане, Якутске. Он отметил, что в целом у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность, поэтому в качестве первоочередных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.

Ранее Путин заявил на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, что планы преобразований нужно строить на основе запросов жителей этих городов и бизнеса.

Глава государства указал, что ещё для пяти городов Дальнего Востока будут созданы мастер-планы, в это число войду Чита, Южно-Сахалинская и Улан-Удэнская агломерации, Тында и Северобайкальск.