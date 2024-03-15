Материалы с тегом «Владимир Путин»
Штаб Путина направил наблюдателей на все избирательные участки России
Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина направлены на все организованные на территории страны участки для голосования. Об этом сообщила юрист штаба Альбина Гаджиева. «Мы направили везде точное количество. По закону кандидат направляет до трех наблюдателей...
15 марта 2024
Наблюдатели ПА ОДКБ оценили подготовку к выборам президента в России
Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков проводит в штабе встречу с иностранными наблюдателями от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила координатор группы наблюдателей...
15 марта 2024
В США перед выборами президента РФ поразились положительным фактам о России
Санкции Запада остались для многих жителей России незаметными, общественного недовольства экономикой в основном нет, избиратели не испытывают дискомфорта в стране в преддверии президентских выборов. Об этом заявил автор американского агентства Bloomberg. В статье оценивается работа президента...
15 марта 2024
Макрон прокомментировал слова Путина о возможном применении ядерного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон считает неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае необходимости. Такое мнение он высказал в интервью TF1. Макрон считает, что использовать ядерное оружие как угрозу безответственно — оно является...
15 марта 2024
Макрон заявил, что не верит в победу Трампа на выборах президента США
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
15 марта 2024
Макрон не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
Охлаждение отношений между Парижем и Москвой опроверг президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. В ходе беседы французский лидер напомнил о неоднократных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине. «Я без...
15 марта 2024
Путин посмертно наградил медалью замглавы района Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Соответствующий указ 14 марта опубликованного на портале правовой информации. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга...
14 марта 2024
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Касаткиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артистки балета, балетмейстера и руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной в связи с её кончиной. Об этом говорится на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, слова...
14 марта 2024
Член ОП рассказала, зачем предложили увеличить возраст молодёжи до 38 лет
Повышение возраста молодёжи не является самоцелью, главное — какие возможности есть у людей для их самореализации. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказала руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты...
14 марта 2024
Путин обсудил с главой Якутии основные направления развития региона
Президент России Владимир Путин 14 марта обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым основные направления социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее президент сообщал, что в ближайшее время намерен совершить рабочую поездку в Якутию. «Поездка рабочая готовится в...
14 марта 2024
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава российской столицы написал у себя в Telegram-канале. Как уточнил Собянин, вместе с ним о начале строительства ВСМ...
14 марта 2024
5 контуров будущего. Владимир Путин рассказал, какой будет экономика России
В среду, 13 марта, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Большая часть разговора оказалась посвящена социально-экономической ситуации в нашей стране. ИА Регнум выделило 5 ключевых заявлений главы государства по теме и обратилось к экспертам с...
14 марта 2024
Путин рассказал, как в 90-е мечтал о скоростной ж/д магистрали до Москвы
Президент России Владимир Путин 14 марта на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург вспомнил, как в 1990-е годы мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Он обратился к руководителю «Сбера» Герману Грефу, который в те годы, как и Владимир Путин, работал в...
14 марта 2024
Путин потребовал заняться расчисткой финансовой базы ОСК
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 марта потребовал заняться расчисткой финансовой базы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). «Надо ещё раз вернуться к вопросам, связанным с расчисткой финансовой базы ОСК, и не только на данный момент времени, а...
14 марта 2024
Голикова сообщила о планах построить более 4 тыс. объектов здравоохранения
Более 4 тыс. объектов здравоохранения создадут в России к концу 2030 года, сообщила 14 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. «Предполагаем, что с учётом определённых вами дополнительных бюджетных ассигнований, к концу 2030 года будет...
14 марта 2024
Путин дал поручение по проекту ядерной энергоустановки в космосе
Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами, которые касаются создания ядерной энергетической установки в космосе. «Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин на совещании с членами...
14 марта 2024
Путин поручил выбрать места для новых верфей на востоке России
Восточные регионы России должны быть в приоритете при выборе места для строительства новых верфей. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 марта на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи. «Есть необходимость, судя по всему, строительства дополнительных верфей. Надо...
14 марта 2024
Правительство России приступило к разработке новых нацпроектов
Правительство РФ приступило к разработке новых национальных проектов, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания Путина с членами правительства 14 марта. «Мы приступили...
14 марта 2024
Названы сроки начала строительства восьмого блока ЛАЭС
Начало строительства восьмого энергоблока Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил 14 марта гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Так, в ходе торжественной церемонии начала сооружения седьмого блока Ленинградской АЭС президент России Владимир Путин поинтересовался, когда два...
14 марта 2024
Белоусов заявил, что ВВП России необходимо увеличить на 20% до 2030 года
До 2030 года необходимо увеличить ВВП России примерно на 20%. Об этом 14 марта заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. «В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — сказал Белоусов. Он добавил, что к 2030...
14 марта 2024