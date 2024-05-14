Москва, 14 мая, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 мая подписал указ о назначении новых членов правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первым вице-премьер стал Денис Мантуров. Должности вице-премьеров сохранили Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Кроме того, посты заместителя председателя правительства получили Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.

Глава государства назначил министром обороны Андрея Белоусова, министром спорта — Михаила Дегтярёва, главой Минпромторга — Антона Алиханова, главой Минтраса — Романа Старовойта, министром энергетики — Сергея Цивилёва, главой Минсельхоза — Оксану Лут.

Сергей Лавров остался министром иностранных дел. Должности в правительстве также сохранили глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, на посту главы Минкультуры осталась Ольга Любимова, министром здравоохранения — Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития — Максим Решетников, министром финансов Антон Силуанов, министром строительства и ЖКХ — Ирек Файзуллин. Валерий Фальков сохранил пост министра науки и высшего образования, Алексей Чекунков — министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Максут Шадаев — главы Минцифры.

Президент также провёл назначения руководителей служб. Диктором Службы внешней разведки продолжит работать Сергей Нарышкин, главой ФСБ — Александр Бортников, директором Росгвардии — Виктор Золотов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая правительство России сложило полномочия в связи с вступлением Путина в должность после переизбрания. 10 мая глава государства предложил в качестве кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишутина. Госдума утвердила его в должности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переход в правительство губернаторов четырёх областей, сообщил, что президент на освободившиеся посты глав регионов назначит исполняющих обязанности.