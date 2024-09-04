Владивосток, 4 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Для Дальневосточного федерального округа приоритетом является развитие авиаперевозок и формирование более удобных маршрутов, заявил 4 сентября президент России Владимир Путин на совещании по развитию инфраструктуры ДФО на полях Восточного экономического форума.

РИА Новости / Сергей Гунеев

«Ещё одна тема нашего совещания касается улучшения логистики, повышения транспортной доступности Дальнего Востока и связанности его регионов между собой», — заявил Путин.

Объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт: за 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в прошлом году составил 10,5 млн человек, отметил глава государства.

Президент заявил, что для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке России нужен региональный самолёт. Решение этого вопроса откладывается, констатировал глава государства. Он добавил, что новые малые и региональные российские самолёты должны быть конкурентноспособными.

Как сообщало ИА Регнум, в июне во время рабочей поездки в Якутию Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век. Регион демонстрирует хорошие темпы роста, отметил глава государства.

В преддверии ВЭФ Путин сообщил о планах расширить программу субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть.

Стартовавший 3 сентября девятый Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Накануне вечером президент прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ. 5 сентября президент выступит на пленарном заседании форума.