Якутск, 18 июня, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Якутске на встрече с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьёв-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

РИА Новости/Пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

«Действительно, для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век. Без всякого преувеличения. И сегодня уже Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас на что не посмотришь, какой показатель не взять, он в разы лучше, чем в среднем по стране», — отметил глава государства.

В пример президент привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.

Путин также подчеркнул и важность развития инфраструктуры, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. При этом президент отметил, что идея строительства моста на Сахалин не забыта.

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Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года глава государства заявил, что правительство России не станет сокращать темпы развития Дальнего Востока. Путин подчеркнул, что это является стратегическим интересом государства и необходимо «ставить его (Дальнего Востока) ресурсы на пользу государства», не только разрабатывая полезные ископаемые, но и строя больше предприятий по переработке промышленного сырья. Президент отметил, что над этим Россия и будет работать.

28 марта на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов Путин отметил, что Дальний Восток имеет колоссальный потенциал.