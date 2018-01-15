Опытные управленцы и «молодые технократы»

Марина Каширская ИА REGNUM Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский

2017 год стал годом смены губернаторов сразу в нескольких регионах Центрального федерального округа.

В феврале стало известно об отставке с поста губернатора Рязанской области Олега Ковалева. На пост врио губернатора был назначен Николай Любимов, до этого приобретший известность как автор калужского «экономического чуда». Любимов практически с ходу объявил о планах утроить объемы инвестиционных вложений в экономику региона в течение губернаторского срока и анонсировал ряд крупных проектов. При этом буквально после назначения назначил своим советником бывшего губернатора, а после выборов — и вовсе отдал ему пост сенатора. Чем дал повод наблюдателям усомниться в том, что в ближайшие годы рязанским политическим силам грозит сколь-либо серьезное обновление.

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В единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы губернаторов состоялись еще в двух регионах Центрального федерального округа.

В начале года, когда по России прокатилась очередная волна смены губернаторов, Евгений Савченко, который руководит Белгородской областью с 1993 года, вопреки прогнозам и ожиданиям, в список отставников не попал. На следующий день после того, как в СМИ просочилась информация о скором увольнении Савченко, тот собрал пресс-конференцию — и объявил о планах баллотироваться на новый срок. А позже публично заручился поддержкой президента Владимира Путина.

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Четверть века — не предел: губернатор Савченко представил новую программу

Савченко вполне ожидаемо победил, набрав 69% голосов: аналитики изначально говорили о том, что у него в регионе нет достойных соперников. Впрочем, без сюрпризов не обошлось. Соперник Савченко, представитель КПРФ Станислав Панов в целом по региону набрал 16%, а на территории Старооскольского городского округа Панов получил более 40%, обойдя Савченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Здание правительства Белгородской области

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Тогда же заговорили о расколе политических сил в Старом Осколе, который, впрочем, наметился еще до выборов и получил развитие после дня голосования. Так, в октябре депутаты гордумы признали неудовлетворительным доклад мэра города Александра Гнедых о работе администрации в 2016 году, и в итоге он вынужден был со скандалом уйти в отставку. Причиной раскола экс-мэр называл конфликт с местным «олигархатом». Позже сам Гнедых признался, что уйти в отставку его попросил губернатор. Гнедых согласился, но с условием прекращения расследований в отношении его подчиненных, что губернатор расценил как неповиновение.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгород

И ещё: Не ушёл «по-хорошему»: отставка года в Белгородской области

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В Ярославской области в сентябре также выбирали губернатора. И хотя Дмитрий Миронов шел на выборы впервые, в регионе к тому моменту он был уже неплохо известен — в качестве временно исполняющего обязанности он руководил Ярославской областью уже больше года, с июля 2016-го. До этого работал в правоохранительных органах: в частности, сменил небезызвестного Дениса Сугробова на посту начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и РФ, а затем работал в должности заместителя главы МВД РФ.

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Однако на этом перемены во властных структурах регионов не завершились — спустя лишь три недели после сентябрьских выборах стало известно о смене губернаторов еще в двух регионах: в обоих случаях отставки были ожидаемы. Правда, с назначенцами эксперты не угадали.

5 октября стало известно о том, что решением президента РФ от должности губернатора был отстранен Вадим Потомский, недоработавший до конца срока фактически два года.

Марина Каширская ИА REGNUM Потомский у памятника павшим героям

На пост исполняющего обязанности главы региона был назначен коллега Потомского по КПРФ, до назначения — депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Наследство молодому губернатору досталось крайне тяжелое — это и зашкаливающий госдолг, и «убитое» сельское хозяйство, и проблемы в промышленности. Сам же Потомский был назначен заместителем полномочного представителя президента в ЦФО по экологии.

Читайте об этом: Потомский ушел: очередному варягу в Орле придется непросто

Андрея Клычкова ждут проблемы на выборах в Орловской области

Остров невезения Орёл

Отношение к Клычкову в Орле пока весьма неоднородное: одни справедливо призывают не судить нового губернатора, а дать возможность поработать, тем более что решить все унаследованные проблемы невозможно даже в течение пары лет, другие же ищут провалы. Которые, конечно, есть — одним из самых громких стала, например, история с инвестиционным посланием. Мероприятие было анонсировано как одно из самых значимых для региона, на него были приглашены гости не только из других субъектов РФ, но даже из других государств. А на следующий день разгорелся скандал: местные наблюдатели обнаружили, что в речи Клычкова содержатся целые куски из речей президента Владимира Путина, вице-губернатора Александра Бударина и даже экс-губернатора Вадима Потомского.

Об этом читайте здесь: Врио губернатора Орловской области заподозрили в плагиате

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А также: Орловские страдания по губернатору

Еще один регион, где ожидаемо сменился губернатор, — Ивановская область. В октябре президент отправил в отставку Павла Конькова, избранного на пост в сентябре 2014 года, и назначил исполняющим обязанности Станислава Воскресенского, до этого работавшего заместителем министра экономического развития РФ.

Об этом: Путин назначил врио главы Ивановской области Станислава Воскресенского

Сложности Воскресенскому эксперты предсказывали еще на уровне назначения: Иваново — регион сложный с точки зрения отсутствия каких-либо серьезных ресурсов, а Воскресенский — специалист скорее «федерального уровня». Эксперты также уверены и в том, что подготовка к выборам в сентябре 2018 года для Воскресенского может стать довольно сложной.

А также: Новый состав Ивановского облправительства: кто ушел, а кто остался

Сам же Воскресенский пока демонстрирует стремление хотя бы попытаться решить проблемы региона — так, прямо перед Новым годом стало известно о полной выплате долгов рабочим завода «Автокран», который испытывал серьезные экономические сложности в последние несколько лет, и о планах по загрузке предприятия.

Подробнее: Рабочим ивановского «Автокрана» выплатили все долги

Несмотря на все сложности, сохранила свой пост губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Впрочем, срок полномочий ее на посту истекает в 2018 году, и шансов у нее на второй срок не так уж и много.

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Суды, взятки, оружие и филантропия: 2017 год в политической жизни Курска

Экономика ЦФО — только цифры

2017 год в целом для экономики Центрального федерального региона, несмотря на отчеты региональных властей о росте всех показателей, оказался не слишком удачным.

Так, согласно докладу Росстата, промышленное производство в Центральном федеральном округе по итогам 11 месяцев 2017 года по сравнению с январем-ноябрем 2016-го выросло на 1,1% (в целом по РФ — на 1,2%). Лидерами среди регионов округа оказались Ярославская область с показателем роста в 14,8% и Тамбовская — 12,6%. В аутсайдерах оказались Ивановская, Орловская и Тверская области, в которых объемы промпроизводства опустились ниже показателей за январь-ноябрь 2016-го.

В животноводстве округ также в целом по итогам 11 месяцев года продемонстрировал рост: объемы скота и птицы на убой в живом весе выросли на 11,7% (по РФ рост — 6,9%), рост производства молока — 5,2% (РФ — 3,7%), производство яиц увеличилось на 5,4% (4,3% по РФ). Не смогли превысить показатели прошлого года в производстве молока Орловская, Смоленская и Тульская области. Производство яиц по сравнению с 2016 годом снизилось в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской областях.

В строительстве в 2017 году в Центральном федеральном округе наблюдался спад — в общей сложности было построено 99,4% от объемов прошлого года. Но тенденция эта общая для всей России: в целом по РФ объем строительства снизились по сравнению с прошлым годом на 1,9%. В числе аутсайдеров в ЦФО по итогам 11 месяцев 2017 года — Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области. Вместе с тем, более чем на 31% выросли объемы строительства в Рязанской области, на 15,3% — в Ивановской, на 12,6% — в Тверской области. В Ивановской области почти в два раза выросли объемы жилого строительства, на 42% больше жилья построили в Тверской области — при том, что в целом по ЦФО темпы жилищного строительства по сравнению с прошлым годом все же снизились.

Росстат отмечает и снижение реальных денежных доходом населения — на 2% по итогам 10 месяцев 2017 года в сравнении с тем же периодом 2016-го. В РФ этот показатель снизился на 0,8%. Антилидером стала Ярославская область, где реальные доходы населения упали на 6,6%. Рост же доходов жителей отмечен лишь в Брянской, Владимирской, Костромской, Курской и Тверской областях.

В целом по ЦФО денежные доходы на душу населения, по данным на октябрь, составили 39,9 тыс. рублей, по РФ — 31,5 тыс. Среди регионов округа лидирует Москва с уровнем доходов в почти 60 тыс. рублей на душу населения, тогда как, например, во Владимирской и Орловской области этот показатель составляет чуть более 23 тыс. рублей.

Средняя зарплата в регионах ЦФО за январь-октябрь составила 46 тыс. 688 рублей — и это выше, чем в среднем по России, и выше, чем в большинстве регионов. Например, в Ивановской области средняя заработная плата по итогам 10 месяцев составила 22 тыс. 482 рубля, а в Москве — 70,4 тыс. рублей.

Уровень зарегистрированной безработицы в ЦФО, по данным за сентябрь-ноябрь 2017 года, составил 0,6% (1% — по РФ). Ниже всего — 0,4% — уровень безработицы в Москве и Липецкой области. А вот выше всего — в Ярославской области, 1,2%.

По числу родившихся детей в 2017 году ЦФО лидирует среди других округов РФ. В январе-октябре здесь появились на свет 344 тыс. 534 детей. Впрочем, это меньше, чем годом, почти на 40 тыс. Умерли за тот же период 424,5 тыс. человек. Естественная убыль населения по-прежнему отмечается во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Москвы и Московской области, где рождаемость, хоть и снизилась за год, но пока выше смертности.

Ненужный хлеб

Первая половина 2017 года в России, и в том числе — в Центральном федеральном округе — прошла под знаком битвы за урожай. Уже в мае аграрии забили тревогу: снегопады, заморозки, сильные дожди отнюдь не давали повода к оптимизму. Проблем добавило и холодное лето, в итоге к концу июня о видах на урожай говорили весьма сдержанно.

Впрочем, мрачные прогнозы не оправдались: несмотря на то, что к уборке в большинстве регионов приступили значительно позднее обычного, усилиями аграриев собрать урожай удалось вовремя. А в некоторых регионах даже поставили очередной рекорд — например, в Воронежской области по итогам года было получено 5,5 млн тонн зерновых, 6 млн тонн составил урожай сахарной свеклы.

Читайте по теме: Манящий запах рекордов: виды на урожай в регионах ЦФО

Впрочем, проблемой — и не только для аграриев ЦФО — стала не только уборка урожая, но и его реализация. Высокая урожайность сбила цены на зерно, сельхозтоваропроизводители заявляли об убытках.

А также: Рязанская область: урожай — рекордный, цены — мизерные

В ответ на жалобы аграриев руководители регионов предложили диверсифицировать производство — например, рязанский губернатор Любимов призвал выращивать масличные культуры. А бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на недавней встрече с журналистами обратил внимание, что упор необходимо делать на развитие животноводства.

Впрочем, развитие животноводства, как показал 2017 год, также имеет свои сложности. В уходящем году в Белгородской области, традиционно отдававшей предпочтение в сельском хозяйстве именно животноводству, произошла вспышка африканской чумы свиней — заболевания, безопасного для человека, но крайне губительного для народного хозяйства. Специалисты обвинили в распространении АЧС украинских кабанов, которые беспрепятственно пересекают границу. Заболевание было обнаружено не только в частным подсобных хозяйствах, но и среди поголовья крупных холдингов

Читайте по теме: Два белгородских агрохолдинга потеряли почти полмиллиарда рублей из-за АЧС

А во Владимирской области поголовье свиней за 2017 год сократилось более чем на 43%. В этом регионе также фиксировалась АЧС — сразу в нескольких районах. Тогда власти призвали население отказаться от разведения свиней и сосредоточиться, например, на птицеводстве. А в октябре в регионе была принята программа «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018−2020 годы, предусматривающая в том числе и сокращение поголовья этих животных.

Об этом: Добили: во Владимирской области все меньше скотины

Долги наши тяжкие…

В этом году в центре внимания оказался вопрос государственного долга российских регионов, после того как президент РФ Владимир Путин заявил о планах по реструктуризации бюджетной задолженности субъектов Федерации. И вот тут-то выяснилось, что многие регионы так и не прислушались к многократным призывам федеральной власти замещать коммерческие кредиты более дешевыми бюджетными.

Подробнее об этом: Всю жизнь с протянутой казной: какие регионы продолжают кормить банкиров

Более того, на конец года некоторые регионы ЦФО госдолг только увеличили. Так, если на 1 октября (о реструктуризации было объявлено в сентябре) госдолг Орловской области оставлял 16 млрд 039 млн рублей, то к 1 декабря 2017 года — уже 16 млрд 549 млн. Брянская область также незначительно увеличила госдолг — с 10 млрд 180 млн в октябре до 10 млрд 256 млн в декабре, как и Тульская — с 16,9 млрд до 17,5 млрд рублей. Остальные сумели сохранить госдолг на прежнем уровне либо снизили его.

Прощание с троллейбусом и мечты о метро

Общей проблемой для большинства регионов Центрального федерального округа остается состояние общественного транспорта. В 2017 году скопившиеся трудности дали разом о себе знать — и начался самый настоящий обвал.

Читайте подробнее: Интенсивная терапия, реанимация, смерть: троллейбусы в ЦФО

Летом 2017 года Липецк попрощался с троллейбусами. Ликвидировали «рогатых» в течение считаных недель, в рамках новой транспортной реформы и на основании неких соцопросов, в соответствии с которыми липчане сами признали, что троллейбусы не нужны.

По теме: Есть ли жизнь после троллейбуса: «транспортная реформа» в липецких СМИ

Общественный транспорт в Липецке: приключения продолжаются

Полцарства и долги в придачу: смогут ли липецкие маршрутки выйти «в плюс»?

И ещё: Реформы, культура и жестокость: Липецкая область в 2017 году

Ссылаться на «соцопросы» при принятии решений, которые вряд ли поддержит население, вообще, похоже, стало доброй традицией. Мэрия Рязани в ноябре этого года буквально в течение нескольких дней приняла решение об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте, причем сразу с 19 до 23 рублей. Как водится в таких случаях, жителям пообещали «комплексное улучшение состояния общественного транспорта». А подкрепили в администрации свою позицию соцопросом, согласно которому жители Рязани (при средней зарплате в регионе, по данным на октябрь, 28,6 тыс. рублей) согласны платить больше.

Читайте подробнее: Рязанцам предложили заплатить за чиновничьи мечты

Могли и шашкой рубануть: 23 рубля за проезд в Рязани — компромисс

Во Владимире в 2017 году обострилась ситуация с муниципальным транспортом. В прошлом году АО «Владимирпассажиртранс», которое принадлежит мэрии, получило из городского бюджета более 81 млн рублей. По сравнению с 2016 годом содержание предприятия выросло на 40% — тогда из бюджета оно получило всего 57,6 млн рублей. По данным на октябрь, убытки предприятия уже составляли более 30 млн рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Общественный транспорт

Основная проблема предприятия — долги. По данным на октябрь 2017 года, «Владимирпассажиртранс» был должен 21,4 млн рублей Владимирскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» за электричество, 9,8 млн рублей различным поставщикам и 16 млн рублей Пенсионному фонду. Кроме того, высока и изношенность подвижного состава, который обновлялся в последний раз еще в 2009 году.

Подробнее: Владимирская мэрия пытается выбить долги у троллейбусов

В 2018 году на работу предприятия запланировано 76 млн рублей. Причем многие депутаты выступили против. В качестве аргумента звучат слова о том, что руководитель предприятия «плюет» на депутатов и не может отчитаться в расходовании денег.

В Орле и вовсе стал вопрос о том, сохранится ли муниципальный транспорт. В сложном финансовом состоянии в последние годы находятся два транспортных МУПа — «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и ПАТП-1. Первое требует больших финансовых вливаний, а последнее и вовсе должно прекратить работу с 15 января.

Читайте об этом: Двери закрываются: в Орле отчаянно пытаются спасти муниципальный транспорт

В Воронеже, где от трамваев избавились давно, а троллейбусы хоть и сохранились, но превратились в «редкий вид», в 2017 году анонсировали проект строительства метрополитена. Уже перешедший на пост полпреда президента по ЦФО экс-губернатор Алексей Гордеев на предновогодней пресс-конференции заверил журналистов: проект метрополитена — далеко не фантазия, работа идет, и даже назвал возможного оператора.

Подробнее: Строительство двух линий метро в Воронеже оценили в 1 млрд евро

Метро в Воронеже: мечта или реальность?

Впрочем, пока метро не построено, а проблем у воронежского общественного транспорта сегодня — хоть отбавляй. Не спасает и повышение тарифов (в этом году стоимость проезда подняли на рубль — до 17 рублей).

Читайте об этом: Прекрасное далёко общественного транспорта

Надежды на реновацию

2017 год в Москве прошел под знаком реновации — в столице приступили к реализации программы сноса пятиэтажных жилых домов, вызвавшей массу дискуссий и даже акции протеста. Первые дома по программе реновации обещают заселить уже в феврале нового, 2018 года.

Подробнее: Первые дома по реновации начнут заселять в феврале 2018 года

Долгострои в Москве отдадут для строительства домов по реновации

На этом фоне в Воронеже активизировалась реализация собственной программы реновации — муниципальная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» была принята еще в 2010 году и рассчитана изначально до 2015 года, а в феврале минувшего года была продлена, причем сразу до 2030 года.

Читайте об этом: Почему Воронеж не Москва: как провалилась программа расселения

Между обновлением и реновацией

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом в Воронеже

Программа сноса старых двух-трехэтажных домов, построенных сразу после войны в промышленных районах Воронежа, предполагает застройку этих территорий новыми домами — речь идет о примерно трех миллионах квадратных метров жилья.

Марина Каширская ИА REGNUM Реновация в Воронеже: расселенные, но не снесенные

Но реализация программы в течение последних семи лет шла крайне вяло. Более того, проблемы возникли и со сносом жилых домов: по данным на конец 2017 года, в Воронеже оставались не снесенными 56 уже расселенных домов. В 2017 году под снос все же пошло 55 зданий, а в предыдущие три года — и вовсе 34. В минувшем году в «кварталах-призраках» произошло более десятка пожаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом

По теме: «Огненное кольцо»: снос трущоб в Воронеже снова буксует?

Впрочем, проблема сноса аварийного жилья актуальна не только для Воронежа, но и, например, для Владимира и Рязани.

Подробнее: Ребенок против жизни на болоте: новые аварийные дома под Владимиром

Жизнь на болоте: под Владимиром затопило подвал дома для переселенцев

Одни проверки: в Рязани вновь проблемы с домами для переселенцев

«Майские указы» — забыть и простить?

В середине 2017 года стало очевидно, что большинство российских регионов фактически провалили исполнение майских указов — в частности, по уровню зарплат бюджетникам. Там же, где статистика говорила о достижении целей, установленных в 2012 году, реальность сообщала совсем обратное.

Читайте подробнее: Поднимают, но никак не дотянут: Брянская область и зарплаты бюджетников

«Майские указы» — не указ

Пример — Владимирская область, которая, судя по отчетам, на сентябрь 2017 года была ближе всех соседей по ЦФО к исполнению майских указов, в том числе — и по зарплатам медиков. Но вот только медиков этих в районах области — дефицит.

И еще: Желания против возможностей: оптимизация здравоохранения на Владимирщине

«Космополит» в музее

2017 год ознаменовался крупным скандалом в музейной среде Владимирской области — общественники и деятели культуры выступили против директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, назначенного на пост в 2016 году решением Минкульта. Скандал развернулся на фоне подготовки к празднованию тысячелетия Суздаля в 2024 году.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота в Суздале

Музейщики и жители тогда заявляли о том, что из учреждения культуры уволились лучшие работники, были назначены заместители, не имеющие отношения к музейному делу, продавались «прикольные» сувениры (монетки «Пить — не пить» или монетки с изображением ягодиц и надписью «Гладить нежно»), делались странные многомиллионные закупки.

По теме: Гладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»

После выхода публикации ИА REGNUM на эту тему стало известно о планах Минкульта провести отдельное совещание по проблемам развития Владимиро-Суздальского музея.

И ещё: Министр культуры лично обсудит проблемы Владимиро-Суздальского музея

Отчитываться не привык: во Владимире забыли, чьи деньги тратят

А также: Владимир: реституция как индикатор беспомощности власти перед церковью

Владимиро-Суздальский музей: между храмом и сортиром

Год экологии

2017 год был объявлен Годом экологии, но не во всех регионах Центрального федерального округа оказался таковым.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свалка

Во Владимирской области активно обсуждалась «мусорная тема», которая, по мнению наблюдателей, существенно подпортила и без того сложное положение губернатора Светланы Орловой. Летом минувшего года жители села Филипповское выступили против строительства рядом с населенным пунктом «опытно-экспериментальной площадки по переработке и сортировке отходов», поддержали их и представители ОНФ.

Об этом: Владимирцы протестуют против строительства завода по переработке мусора

В Воронежской области, например, так и не смогли до конца года принять проект «зеленого пояса». Причина оказалась неожиданной: проект не прошел публичные слушания. Против проголосовали жители поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья». В итоге проект забрали на доработку.

Читайте подробнее: Изумрудный город против «зеленого пояса»

Ещё одним подарочком для воронежцев в год экологии стало решение депутатов гордумы, вопреки обещаниям мэра и планам администрации города, о строительстве дороги через особо охраняемую природную территорию Нагорную Дубраву. Несмотря на ухищрения чиновников — на публичные слушания был представлен не проект строительства дороги, а «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры» — воронежцы выступили активно против уничтожения участка Нагорной Дубравы. И напомнили, что в 2013 году на тот момент вице-губернатор, а впоследствии мэр Воронежа Александр Гусев обещал, что дорога через Нагорную Дубраву проходить не будет.

По теме: Год экологии прошел. Рубите смело

Но 20 декабря депутаты гордумы все же приняли программу, вместе с проектом строительства дороги, заявив, что его реализуют «безболезненно».

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Выжигают и рубят: как уничтожают леса в Воронеже

Пост сдал — пост принял

Но, пожалуй, одно из главных событий в Центральном федеральном округе произошло под конец года.

25 декабря было объявлено о досрочной отставке с поста губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Бывший глава Минсельхоза РФ, с 2009 года руководивший одним из крупнейших регионов округа, был назначен на должность полномочного полпреда президента РФ по ЦФО.

ИА REGNUM Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе — бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

Его предшественник Александр Беглов был назначен на ту же должность, но в Северо-Западный федеральный округ.

Об этом: Врио губернатора Воронежской области стал Александр Гусев

Горизонтальная вертикаль губернатора Гордеева

На пост исполняющего обязанности губернатора Воронежской области был назначен Александр Гусев — с 2013 года он работал в должности мэра областного центра, а до этого — заместителем Гордеева. Сам Алексей Гордеев косвенно подтвердил, что именно он рекомендовал на пост врио «воронежца». Некоторые из экспертов к такому выбору отнеслись скептически — причина в довольно низкой популярности Александра Гусева в Воронеже. Впрочем, пока наблюдатели обсуждают, кому «готовят» место губернатора, сам Гусев отвел себе испытательный срок в семь — восемь месяцев.

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Институт полпредств в РФ: ждать ли перемен?

Между прошлым и будущим: Воронеж в 2017 году