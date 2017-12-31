Хроники пикирующего губернатора: итоги года во Владимире

Анна Кумицкая, , 09:00 — REGNUM

2017 год во Владимирской области сложно назвать спокойным. Громкие коррупционные скандалы с участием заместителей губернатора, африканская чума свиней, фактически уничтожившая свиноводство в регионе, многочисленные нарушения в здравоохранении, нарастающие проблемы с мусором. В год перед выборами губернатора Владимирской области событий, негативно сказавшихся на положении главы региона Светланы Орловой, оказалось значительно больше, чем тех, которые могли бы укрепить ее позиции. Эти и другие события 2017 года — в обзоре ИА REGNUM.

Уголовные дела: плохие и очень плохие

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Владимирской области перешли в 2017 год еще из 2016 года. Тогда было возбуждено три уголовных дела о получении взяток в отношении бывшего замгубернатора по строительству Дмитрия Хвостова. В январе 2017 года было возбуждено четвертое уголовное дело, а сумма денег, которые, по данным следствия, мог получить Дмитрий Хвостов, выросла до 16 млн рублей.

В июне 2017 года, когда регион еще не успел отдохнуть от новостей о коррупции в верхах, от Следственного комитета пришла новая информация: по подозрению в получении взятки задержана заместитель губернатора Елена Мазанько. По версии следствия, чиновница получила деньги от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонта в здании администрации области и поставку мебели. Общая сумма — 3 млн рублей.

Светлана Орлова однозначно прокомментировала уголовное дело: всё ложь и провокации.

«Это всё провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала губернатор.

Сейчас Елена Мазанько находится под домашним арестом в Москве, где прописана. До недавнего времени она не была отстранена от должности: проводила совещания онлайн, подписывала документы. Однако затем через суд ее все-таки отстранили от должности.

Читать также: Губернатор под прицелом: вокруг Светланы Орловой сгущаются уголовные дела

В октябре 2017 года уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении бывшего руководителя ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который является мужем пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой и приехал в регион вместе с супругой и губернатором. Уже через месяц после возбуждения первого дела появилось второе — о присвоении вверенного имущества. А затем и третье — о получении еще одной взятки в особо крупном размере.

Светлана Орлова не стала заявлять о невиновности Виктора Шляхова, как это было с заместителем Еленой Мазанько. Более того, губернатор рассказала о том, что весной 2017 года на предприятии по ее инициативе была проведена аудиторская проверка.

Результаты проверки показали, что ситуация на комбинате ухудшалась год от года. Так, в 2014 году предприятие впервые закончило год с убытком, который составил 11,6 млн рублей. В 2016 году убыток уже стал равен 73,7 млн рублей.

Читайте также: Владимирский губернатор путается в показаниях

В ноябре местные СМИ вновь написали о крупном деле в отношении чиновника. На этот раз под прицел следователей попал директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что в 2015 году директор департамента выдал лицензию на право добычи полезных ископаемых без проведения аукциона. Из-за этого бюджет недополучил более 40 млн рублей.

Заводы банкротятся

Январь 2017 года принес новость о больших проблемах на одном из старейших предприятий региона — заводе «Точмаш». Сейчас он принадлежит АО «ТВЭЛ». В компании заявили, что предприятие не обеспечено заказами и, как следствие, его финансово-экономические показатели неудовлетворительные. Убытки топливной компании ТВЭЛ по содержанию избыточных, незагруженных площадей в «Точмаше» и ПАО «Ковровский механический завод» ежегодно составляли около одного миллиарда рублей. Из-за этого управляющая компания решила перенести мощности «Точмаша», которые располагались во Владимире, в Ковров. Такое решение не устроило работников предприятия.

В марте топливная компания «ТВЭЛ» провела ротацию генеральных директоров владимирского завода «Точмаш» и «Ковровского механического завода.

В ситуацию активно вмешивалась губернатор Светлана Орлова. В апреле в результате переговоров главы области и компании «Росатом» было принято решение, что пока завод останется во Владимире. Уже в ноябре 2017 года на одной из площадок завода была открыта мебельная фабрика.

На этом проблемы владимирских предприятий не закончились. В октябре арбитражный суд ввел процедуру наблюдения на Владимирском электромоторном заводе, который входит в состав концерна «РУСЭЛПРОМ». Долг завода перед кредитором составил всего 361 тысячу рублей, но даже с ним предприятие справиться не смогло.

Тогда же в арбитражный суд поступил иск о банкротстве АО «Компания «СТЭС-Владимир». Истцом выступает ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк». Общая сумма требований — более 3,329 млрд рублей.

В ноябре из-за долгов производство было приостановлено на Владимирском моторно-тракторном заводе. Задолженность составила 800 млн рублей. Предприятие входит в концерн «Тракторные заводы». В 2017 году «Внешэкономбанк» подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании концерна банкротом.

Уничтожение свиноводства

Новая беда — вирус африканской чумы свиней, который вскрыл все недостатки работы властей в сельхозотрасли, — настигла регион летом.

Всего было зафиксировано более 20 вспышек. На этом фоне региональные власти не раз призывали отказаться от свиноводства в пользу разведения крупного рогатого скота и птицы.

Позже в регионе была утверждена подпрограмма «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018—2020 годы. В ней, в частности, прописаны и меры по сокращению поголовья свиней, к примеру, предоставление субсидий на перепрофилирование хозяйств.

В итоге поголовье свиней во Владимирской области за год сократилось на 43,4%. По данным Владимирстата, на 1 ноября в регионе осталось 52,5 тысячи свиней.

Мусор подкинул новых врагов

2017 год был годом экологии, и он принес Владимирской области множество скандалов, связанных с этой темой.

Всё началось со скандала вокруг строительства битумного завода на границе Владимира и Собинского района. Местные жители и дачники запротестовали против такого соседства. Губернатор Светлана Орлова пообещала жителям, что строить завод будут только после согласования с ними.

«Ничего нельзя рассматривать или строить без согласования с людьми, и я позицию не меняю, и вы это знаете. Люди должны понимать, если это производство безопасное, экологически чистое», — сказала глава региона.

Единственное, что сделали после этого городские депутаты, — перевели участок, где должен появиться завод, с первого на третий уровень санитарной опасности: это значит, что вред экологии должен быть меньше. Уже в марте администрация Владимира выдала разрешение на строительство.

Новый скандал в регионе разразился после «Прямой линии» с президентом, когда был закрыт полигон «Купчино» в Балашихе, а в регионе активно заговорили, что теперь мусор из Подмосковья хлынет в «экологически чистый» регион.

Чиновники попытались успокоить жителей, сообщив, что везти мусор на такие дальние расстояния — невыгодно. Но на всякий случай предупредили глав граничащих с Московской областью районов, что нужно тщательно следить. Масла в огонь подлила и прокуратура, которая рассказала, что мусор привозили в область и до громкого закрытия свалки. Неконтролируемость привела к исчерпанию запасов.

Читайте также: Выборы-2018: Мусор на пути губернатора

Летом страсти разгорелись в селе Филипповское Киржачского района. Местные жители выступили против строительства станции по переработке мусора. Власти сообщили, что проект предусматривает строительство «опытно-экспериментальной площадки по переработке и сортировке отходов». Однако жители уверены, что в экологически чистом месте появится обычный полигон.

Обращения от жителей были направлены депутатам Госдумы, президенту, активистам ОНФ. Последние взялись за дело более чем активно. Общественники попросили Орлову не принимать решение о строительстве полигона.

К тому же ОНФ распространил информацию о том, что на этот полигон будет свозиться мусор от московской реновации. Светлана Орлова назвала это «пустыми разговорами» и заявила, что раздуть скандал пытаются представители «органов местного самоуправления из Московской области».

В конце года активисты ОНФ направили Светлане Орловой метлу как сигнал о том, что нужно начинать убираться в регионе. В декабре на пресс-конференции губернатор же дала понять, что обойдется без советов ОНФ.

«Если мы говорим о том, что мы поборем мусор, не строя новейших технологий, мы его никогда не поборем. Можно писать про Филипповское сколько хотите, можно, что москвичи, которые там имеют дачи, приходят и выступают. Выступайте, ради Бога, у нас всё открыто. По мусору — всё будем согласовывать с людьми. Но надо отделять мух от котлет. Без заводов глубокой переработки с чистой технологией мы не справимся».

Встряска медицины

Новые враги появились у губернатора и в здравоохранении. Местный житель, чья жена впала в кому при родах, а после умерла, активно начал бороться с чиновниками департамента здравоохранения. С его подачи в регионе провела проверку Генпрокуратура, которая нашла в больницах кумовство и завышенные цены.

Проверка показала, что при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. Кроме того, Генпрокуратура нашла возможный конфликт интересов: супруга главы департамента здравоохранения Ирина Кирюхина руководила роддомом №2 Владимира. Позже ей пришлось уволиться.

Плановую проверку провела и прокуратура региона. Проверяющие также нашли нарушения при госзакупках, простаивающее оборудование и остались недовольны организацией работы скорой помощи.

Губернатор оказалась неоригинальной и заявила, что и это всё — происки оппозиции. Поддаваться Светлана Орлова не стала и продлила контракт с главой департаментаАлександром Кирюхиным.

В октябре появилась новость о «санитарной» катастрофе в регионе — младший медперсонал больниц массово переводят на должности уборщиков. В департаменте информацию подтвердили, но заявили, что причина — не желание исполнить майские указы, а приказ Минтруда, которым в 2016 году утвержден новый профессиональный стандарт для должностей «Санитар» и «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Как бы то ни было, факт остается фактом: младшего медперсонала в регионе стало меньше вдвое. Если в 2012 году количество младшего медперсонала составляло 4630 человека, то сейчас — 2431 человек. Причем значительное сокращение произошло с 2015 года. Тогда в эту категорию входило 4030 человек.

Ну, не все так плохо

Справедливости ради стоит отметить, 2017 год запомнился владимирцам и положительными событиями. К примеру, в сентябре была открыта Лыбедская магистраль, которая, к слову, входила в список предвыборных обещаний Светланы Орловой. Правда, и тут не обошлось без проблем: открытие было перенесено из-за поднятия грунтовых вод, которые не были учтены в проекте. Сообщалось также, что при строительстве дороги были выявлены нарушения, которые привели к возбуждению уголовного дела в отношении руководства одной из строительных компаний-подрядчиков.

Но в итоге долгожданное открытие всё-таки состоялось. В администрации региона сообщали, что дорога должна разгрузить исторический центр и уменьшить вред для памятников ЮНЕСКО, которые находятся здесь.

Еще одно позитивное событие — в городе Камешково 28 сентября был открыт индустриальный парк, площадь которого составляет 94 га. На реализацию проекта было направлено в общей сложности 852 млн рублей. До 2020 года на развитие моногорода планируют привлечь более 8,5 млрд рублей инвестиций и создать около тысячи рабочих мест.

Завершился год не менее долгожданным открытием завода «Волгобас». Проект был представлен еще в 2013 году. Общая сумма инвестиций в строительство нового предприятия составила 3,5 млрд рублей. Здесь будут производиться высокотехнологичные машины, в том числе автобусы на газомоторном топливе, электрические и беспилотные машины.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году во Владимирской области пройдут выборы губернатора. Светлана Орлова пока не рассказывает о своих планах по поводу участия в них. Возможно, Светлана Юрьевна и сама пока не знает, особенно учитывая, что в 2017 году слухов об ее возможной отставке было более чем предостаточно.