Суды, взятки, оружие и филантропия: 2017 год в политической жизни Курска

Марина Каширская, , 10:01 — REGNUM

Тихая и размеренная жизнь Курской области привлекает к себе мало внимания из-за политической «благополучности». Первые лица региона твердо держат средние позиции в рейтингах влияния, не стремясь на первые места, но и не теряя при этом доверия федерального центра. Однако 2017 год оказался богатым на события: это и выборы, и коррупционные дела, и переназначение мэра, и крупные скандалы в общественной сфере. ИА REGNUM представляет обзор наиболее запомнившихся событий из общественно-политической жизни Курской области в 2017 году.

В начале июня было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора — председателя комитета региональной безопасности Василия Зубкова. Следствие считает, что в 2015 году Зубков получил взятку недвижимостью стоимостью более миллиона рублей. За это он помог строительной компании получить заключения, необходимые для ввода в эксплуатацию жилого дома на улице Марата, где имелся ряд нарушений. Зубков частично признал вину, но заявил, что следствие сильно завысило стоимость полученной им недвижимости. Также защита просила избрать в отношении вице-губернатора более мягкую меру пресечения, но его заключили под стражу.

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Губернатор Курской области Александр Михайлов комментировать это дело отказался из-за того, что «не знал подробностей».

«Узнал только из сообщений СМИ и потом — по телефону. Был очень удивлен и возмущен. Меня из правоохранительных органов в известность никто ни о чем не ставил. Что это — реально он что-то совершил, или это что-то другое… Он был заместителем по безопасности. Кому-то из служб могло что-то не понравиться, могли и провокацию учинить… Так что я пока не знаю, что комментировать», — заявил Михайлов.

По словам губернатора, его заместители были предупреждены о том, что в случае доказанных правонарушений он будет первым, кто потребует наказания по всей строгости закона. При этом к работе Зубкова претензий у губернатора никогда не возникало.

Членство Зубкова в «Единой России» приостановили в июне, а в июле он официально ушел в отставку. Должность заместителя губернатора получил Михаил Горбунов.

Защита Зубкова пыталась добиться смягчения меры пресечения, ссылаясь на плохое состояние здоровья бывшего вице-губернатора и его готовность сотрудничать со следствием, но под домашний арест Василия Зубкова не отпустили.

В ноябре появилась информация, что дома у председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Курска Александра Булгакова прошел обыск, связанный с расследованием по делу Зубкова. Позже он эту информацию подтвердил, пояснив, что строительство дома на улице Марата начиналось до его вступления в должность в мэрии, поэтому обыск был скорее формальностью. Однако менее чем через месяц — 4 декабря — Булгаков ушел на пенсию, оставив место своему заместителю Андрею Арсеньеву.

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Эксперты высказывали мнение, что арест Зубкова может негативно сказаться на положении Александра Михайлова. Учитывая регулярность, с которой в регионе появляются слухи о возможной отставке губернатора, коррупционное дело в отношении его подчиненного очков Михайлову не прибавляло. Однако осенняя встреча Михайлова с президентомВладимиром Путиным показала, что претензий к работе главы региона у Путина по-прежнему нет, а администрация Курской области рассчитывает на федеральную поддержку для снижения госдолга, а также для выплат бюджетникам и развития социальной инфраструктуры.

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В июне 2017 года заместителя главы администрации города Курска, бывшего начальника городского УМВД Николая Зайцева обвинили в вымогательстве гаражных боксов у предпринимателя, которое он, полагает следствие, осуществлял вместе с Дмитрием Волобуевым — одним из лидеров курской преступной среды — и еще несколькими лицами. Вице-мэра заключили под стражу и предъявили обвинение по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере». Стоимость имущества, которое сообщники получили путем угроз, составила более восьми миллионов рублей. Предполагаемый сообщник Зайцева также обвиняется в организации двух убийств и поджоге, в покушении на мошенничество при получении выплат по подложным документам в особо крупном размере.

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Как и во многих регионах, в Курской области одним из главных политических событий 2017 года стал единый день голосования 10 сентября. Всего в регионе в один день проходили 77 избирательных кампаний — выборы 742 депутатов представительных органов муниципальных образований и главы Льговского района.

В Курское городское собрание избирали 34 депутатов сроком на пять лет. Мандаты распределялись поровну между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, и по одномандатным избирательным округам.

Незадолго до выборов во фракции «Справедливой России» произошли изменения. Депутаты Олег Лифинцев и Андрей Караулов 14 марта заявили об отставке. Лифинцев свое решение объяснил «изменением его личных политических взглядов», а Караулов ушел молча. Региональные СМИ предположили, что оба депутата планируют принять участие в предстоящих выборах, но уже от другой партии. Позже Лифинцев появился в списках предварительного голосования «Единой России» ‑ и прошел в новый созыв в ее составе.

На 34 места претендовали более 300 человек — представители политических партий и самовыдвиженцы. В день выборов жители областного центра получали по два бюллетеня. В итоге представители «ЕР» получили 11 мандатов, КПРФ — три, ЛДПР — два, «СР» — один. Партия «Зеленые», которая участвовала в предвыборной гонке, но не смогла преодолеть барьер в 5%, к распределению мандатов не была допущена.

Явка в Курске составила 26,3%, в среднем по области — более 28%. Выборы прошли без неожиданностей — «Единая Россия» обошла политических соперников по всем фронтам. В городе Железногорске по итогам выборов депутатов городской думы 19 мандатов получили «единороссы» и один — кандидат от «Справедливой России». Из 18 мест депутатов Щигровской городской думы 15 заняли кандидаты партии «ЕР», два — кандидаты КПРФ, одно — самовыдвиженец. В представительное Собрание Касторенского района вошли 12 кандидатов «ЕР», один кандидат ЛДПР и двое самовыдвиженцев. Главой Льговского района был переизбран Сергей Коростелев. В представительном Собрании Льговского района пять мандатов получили представители «ЕР», два — представители КПРФ, один — кандидат ЛДПР, шесть — самовыдвиженцы.

На первом же заседании депутаты горсовета нового созыва утвердили порядок конкурса по избранию главы города. Ранее глава города Курска руководил городским собранием, а кресло в мэрии занимал глава администрации города Курска. Главой города была Ольга Германова, в сентябре 2016 года перешедшая в Госдуму. С октября 2016 года ее обязанности исполнял глава городской администрации Николай Овчаров. С 2017 года претенденты на пост главы города проходят конкурсный отбор, после которого специальная комиссия оставляет две кандидатуры, судьбу которых решает голосование депутатов.

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Кандидатов было восемь: старший научный сотрудник ФГБНУ «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства» Надежда Ерыженская, гендиректор АО «Проект «Свежий хлеб» и депутат облдумы Максим Мамзурин, лидер КРО ЛДПР и депутат облдумы Владимир Фёдоров, заместитель генерального директора ООО «Вертикалия» Анатолий Мотрук, председатель комитета по труду и занятости Курской области Андрей Куцевалов, заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов, первый заместитель мэра Сергей Малахов и действующий глава городской администрации и врио главы города Николай Овчаров.

С резкой критикой действующего мэра выступил представитель ЛДПР Владимир Федоров, осудив Овчарова за неявку на предварительные обсуждения программ с участием общественности. Федоров заявил, что у Овчарова программы развития города просто нет. Никто не видел ее на прошлом конкурсе, и в 2017 году история повторилась — якобы из-за того, что документ составляет около 400 страниц. Также Федоров рассказал, что запрашивал программу мэра, воспользовавшись депутатским статусом, но документ ему так и не выдали.

Михаил Горбунов снял свою кандидатуру накануне конкурса. На «защите» программ развития Курска самые высокие баллы получили Николай Овчаров и Андрей Куцевалов. 9 ноября на внеочередном заседании депутаты городского собрания проголосовали за Николая Овчарова, Куцевалов же не получил ни одного голоса. Овчаров возглавляет городскую администрацию с 2008 года — изменилось только название должности.

Народные избранники — как действительные, так и бывшие — тоже занимали значительную часть информационного пространства региона, причем информационные поводы далеко не всегда были связаны с законотворческой деятельностью.

В начале 2017 года в отношении уже бывшего депутата горсобрания Романа Гладких было возбуждено уголовное дело. Он является замдиректора ООО «ГТР», и компании хотели ограничить подачу электроэнергии за долги. Гладких угрожал электрику автоматоматом, обещая применить его, если тот попытается отключить электричество. Суд состоялся почти через полгода, в июне: депутата оштрафовали за угрозы убийством на 30 тысяч рублей. Сам он назвал происшествие «провокацией» и заявил, что сотрудник электросетей действовал незаконно. Но в новый созыв городского собрания после сентябрьских выборов Гладких не вошел.

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С самого начала года продолжилась история с судами бывшего депутата облдумы Ольги Ли, которую обвинили в клевете по отношению к судье. Дело было возбуждено из-за статьи в газете «Народный журналист» за 2015 год, где судья Ленинского районного суда обвинялась в нарушениях при рассмотрении дела. Летом судебный процесс завершился, Ольгу Ли признали виновной и оштрафовали на 90 тысяч рублей. Однако завершится ли на этом история молодого скандального политика — неизвестно. Защита Ли сразу же заявила о намерении обжаловать приговор.

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По всей стране обсуждали историю пенсионерки, ветерана Великой Отечественной войны Любови Козинец, которую оштрафовали на 572 тысячи рублей за то, что стена ее дома рухнула и повредила два автомобиля. После того, как весть о ее беде дошла до федеральных каналов и сразу несколько организаций начали сбор средств для помощи ветерану, выяснилось, что у нее уже есть анонимный благодетель — депутат Николай Полторацкий. Он починил стену, обрушившуюся весной, выкупил заложенную пенсионеркой антикварную мебель и пообещал передать ей средства для выплаты долга. При этом депутат является гендиректором ООО ГК «Промресурс», и это только усилило подозрения местных СМИ в том, что причиной обрушения стало строительство принадлежащего компании торгового центра. Однако в суде этот факт доказан не был, и Полторацкий также его отрицал.

В мэрии заявили, что помощь пенсионерке с помощью бюджетных средств было невозможно, так как дом является ее частной собственностью, поэтому администрации пришлось просить помощи у бизнес-сообщества. Инкогнито Полторацкого было раскрыто 5 декабря, когда женщине передали всю сумму для оплаты штрафа. По его же словам, депутат не хотел афишировать свое участие в этом деле, но резонанс и параллельный сбор средств заставил его публично прояснить ситуацию.

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Кстати, это не первая в 2017 году история, связавшая ветеранов и имя депутата Полторацкого. Перед Днем Победы возмущение курян вызвала рекламная кампания принадлежащей ему торговой сети «Европа». Кампания «Победа над ценами», развернувшаяся в преддверии 9 Мая, обещала выгодные скидки на товары продуктовой сети. На одном из рекламных материалов был изображен продукт «тушка куриная по-домашнему», а название акции разместили в пятиконечной красной звезде. Жители Курска усмотрели в этом неуважение к символу Победы.