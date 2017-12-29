Институт полпредств в РФ: ждать ли перемен?

Воронеж, , 15:14 — REGNUM Институт полномочных представителей президента в федеральных округах должен получить «модернизированный функционал». Такое мнение на встрече с журналистами 29 декабря высказал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Полпредства должны получить модернизированный функционал в государственной власти. Полпредства — это прямая линия от человека к президенту, и задача — обеспечить обратную связь, без фильтров», — сказал Алексей Гордеев, отвечая на вопрос о возможных изменениях в работе полпредств.

«Недостаток сегодня — много параллелизма с министерствами, ведомствами. У меня есть определенные мысли, я буду их высказывать», — сообщил журналистам Гордеев, добавив, что губернаторы более самостоятельные фигуры, прежде всего, за счет того, что они выбираются населением.

Говоря о полпредстве в Центральном федеральном округе, Алексей Гордеев назвал его одним из самых передовых в стране по уровню работы. Он высоко оценил работу Александра Беглова на посту полпреда по ЦФО.

«Беглов делал упор на губернатора и видел губернатора ключевой фигурой, главным ответственным за все, что происходит в регионе. Я этот подход сохраню», — пообещал Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент РФ Владимир Путин назначил на пост своего полномочного представителя в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева — до этого почти девять лет проработавшего на посту губернатора Воронежской области. Александр Беглов, до этого являвшийся полпредом президента в ЦФО, был назначен на аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе.

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