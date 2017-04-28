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Строительство двух линий метро в Воронеже оценили в 1 млрд евро

Экономика

Проект обещают доработать в 2018 году, а вот сроки строительства неизвестны

Пассажиры метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пассажиры метро

Воронеж, 28 апреля 2017, 22:26 — REGNUM  Стоимость реализации проекта по строительству двух линий метрополитена в Воронеже оценивается в сумму 1 млрд евро. Об этом было заявлено в ходе визита в Воронеж министра экономики, торговли и промышленности Японии, министра по экономическому сотрудничеству Хиросигэ Сэко 28 апреля.

Строительство метрополитена предусмотрено в рамках реализации масштабного пилотного российско-японского проекта по улучшению городской среды: проект транспортного сообщения был представлен на железнодорожном вокзале «Воронеж-1».

В частности, проект предусматривает строительство в Воронеже двух веток «легкого» метрополитена: одна соединит центр с Левобережной частью города, вторая — с Коминтерновским районом. Стоимость первой очереди проекта, как отмечалось на презентации, составляет около 1 млрд евро, а привлечь эти деньги планируется как из бюджета, так и за счет инвесторов, в число которых предполагается включить, например, девелоперов. Сроки начала и завершения строительства пока не называют, однако проект транспортного сообщения должен быть разработан в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же в правительстве региона между российской и японской сторонами был подписан договор подряда на строительство в Воронеже первого «умного дома»: возвести его обещают уже в августе этого года.

Отметим, что в Воронеже планируется реализовать сразу несколько пилотных проектов, связанных с созданием комфортной городской среды. В частности, к сентябрю на Московском проспекте — одной из основных и самых загруженных магистралей города, должны заработать «умные светофоры», которые помогут снизить напряженность движения на 25%.

Визит японской делегации в Воронеж состоялся на фоне встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 27 апреля, в ходе которой был достигнут целый ряд договоренностей.

Проект строительства «легкого метро» — далеко не первый, представленный в Воронеже за последние 10 лет. Так, о планах строительства такого метро власти заявляли еще в 2007 году, убеждая воронежцев в ненужности трамвая. В итоге трамвай был уничтожен, а вот транспортную проблему решить не удалось. К этому вопросу власти позже возвращались не раз. Так, в 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Умный дом» и благоустройство: японские технологии придут в Воронеж

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Строительство метрополитена
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