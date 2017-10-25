Во Владимире разработали программу по уничтожению свиней

Владимир, , 11:37 — REGNUM Во Владимирской области утверждена подпрограмма «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018−2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Сам документ пока не опубликован. Представляя его, пресс-служба делает акцент на меры, которые направлены на сокращение поголовья свиней.

О том, что подобная программа необходима в регионе, губернатор Светлана Орлова заявила в августе 2017 года, когда в области африканская чума свиней была в самом разгаре. В итоге ее разработали специалисты департамента ветеринарии. Реализация документа должна уменьшить опасность распространения АЧС. Но при этом сократиться может и поголовье свиней в личных хозяйствах.

«Основная задача подпрограммы — сохранить поголовье свиноводческих хозяйств промышленного типа и снизить суммарный экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней и связанными с ней ограничениями по реализации продукции свиноводства», — говорится в сообщении пресс-службы.

В программе, как сообщает пресс-служба, прописаны укрепление материально-технической базы ветслужбы, повышение квалификации ее специалистов, повышение информированности людей об АЧС. Кроме того, в документе есть положение о субсидиях на перепрофилирование хозяйств.

«Подпрограмма предусматривает возможность предоставления субсидий владельцам свиноводческих хозяйств, не имеющим зоосанитарной защиты от проникновения вируса АЧС, на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйств на альтернативные виды животноводства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемия африканской чумы свиней началась летом 2017 года. Всего было зафиксировано более 20 вспышек. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Петушинском районе, где один из очагов был зафиксирован в крупном свиноводческом комплексе.

Эпидемия показала, что в регионе сильно хромает контроль за частными подсобными хозяйствами. Однако изначально в качестве выхода из ситуации чиновники называли перепрофилирование хозяйств. Администрация призывала жителей отказываться от разведения свиней, отдавая предпочтение гусям, кроликам и крупному рогатому скоту.

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Между тем, по данным на сентябрь 2017 года, регион потратил 7 млн рублей на компенсации для владельцев отчужденного скота. Всего администрация области заплатила за 600 животных. То есть за каждое убитое животное владельцы получили в среднем по 11,7 тысячи рублей.

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К слову, разведение крупного рогатого скота в регионе тоже может привести к примерно тем же последствиям. Достаточно вспомнить прошлогоднюю вспышку ящура, когда вирус был обнаружен в хозяйстве, где содержалось 800 коров. Зараженными оказались 60 животных. Региональные власти заявили об экстренной вакцинации всех коров в регионе. Всех животных, которые находились на ферме, убили.