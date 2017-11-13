Зоя Емельянова, , 11:09 — REGNUM

Орловской области — одному из регионов богатейшего Центрального Черноземья, с неплохим географическим положением и вроде бы отличными возможностями для экономического развития — катастрофически не везет с губернаторами. Достаточно сказать, что только с 2009 года, после ухода «неубираемого» Егора Строева здесь сменилось уже два губернатора. И оба — не доработали до конца срока. ИА REGNUM пытается разобраться, с какими трудностями предстоит столкнуться новому главе региона Андрею Клычкову.

Бывший член ЦК КПСС Егор Строев руководил Орловской областью с 1993 по 2009 год, то есть 16 лет, а с учетом работы на посту первого секретаря обкома КПСС в 1980-х — и все 20. Но вот жители Орловской области вряд ли выиграли от его руководства — по крайней мере, явно не их большинство. А «эхо» губернаторства Строева до сих пор хорошо слышно на Орловщине: и сейчас, по мнению местных экспертов, приближенные «Деда» продолжают управлять значительной частью бизнеса и пытаться влиять на политику в регионе.

Сменивший Строева на посту губернатора в 2009 году Александр Козлов, до этого работавший на посту заместителя главы Минсельхоза (его бывший шеф тем временем отправился в соседнюю Воронежскую область), сразу после прихода в регион заявил о намерении бороться со строевским «режимом». Но реализовать эти планы не удалось: уголовные дела, возбужденные против бывших сотрудников областной администрации, разваливались в суде, рейтинги самого Козлова катились вниз, как и экономические показатели региона. Итог — увольнение незадолго до окончания губернаторского срока в 2014 году.

Пришедший ему на смену Вадим Потомский и вовсе продержался лишь три года. 5 октября случилось то, чего давно уже ждали в регионе, несмотря на относительно неплохие рейтинги и позитивные прогнозы политологов: президент Владимир Путин отправил Потомского в отставку.

В числе причин того, почему уже второй подряд губернатор не смог справиться, вновь называлось противодействие соратников Егора Строева. Впрочем, это не совсем справедливо: работа Потомского на посту губернатора вызывала массу претензий даже у его соратников по КПРФ, по госдолгу Орловская область регулярно оказывалась в антилидерах, а сам губернатор постоянно радовал общественность странными заявлениями и идеями. Пожалуй, последней каплей стали жалобы жителей региона на «Прямую линию» президента.

Исполняющим обязанности губернатора вновь был назначен варяг — кстати, тоже член КПРФ, до недавнего времени депутат Московской гордумы Андрей Клычков. В беседе с журналистами он назвал свое назначение в регион неожиданным для себя и даже упомянул, что его супруга, узнав о необходимости уехать в Орловскую область, расплакалась. Поводы к огорчению есть и у самого Клычкова — хотя он и с энтузиазмом взялся за дело, демонстрируя желание хотя бы попытаться решить накопившиеся проблемы.

Долги есть, доходов — нет

Экономика Орловской области находится в тяжелейшем положении — как бы ни старалась пресс-служба прежнего губернатора Потомского заверить в обратном. Объем госдолга с 2013 года вырос в два раза. В ноябре регион даже попал в черный список регионов, составленный Счетной палатой РФ. Но с того момента объем задолженности только вырос. На 1 октября этого года он превысил 16 млрд. Не оставляет повода для оптимизма и структура долга: 11,3 млрд — это коммерческие кредиты, а значит, реструктуризация бюджетных долгов, объявленная в 2018 году для российских регионов, Орловской области будет как мертвому припарки.

То, что ситуация крайне сложная, подтверждают и действия врио губернатора Орловской области: на днях стало известно, что регион намерен взять кредит 7 млрд рублей — решение объясняют тем, что перекредитование поможет сэкономить существенные средства на обслуживание долга. Похоже, пока других вариантов решения проблемы у орловского правительства нет.

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2018 год тоже не сулит больших перспектив для Орловщины. Проект бюджета области, принятый уже в первом чтении, разработан без дефицита, с формулировкой финдепартамента — «сбалансированный».

Сухие цифры следующие: доходы и расходы планируются в объеме 27,668 млрд рублей. При этом треть всех доходов бюджета — 9,3 млрд — это безвозмездные поступления. Собственных доходов в регионе рассчитывают получить на сумму 18,341 млрд рублей.

64% доходов, по традиции, направят на соцсферу: по строке «социальная политика» — 9,8 млрд рублей, на образование — 5,8 млрд рублей, здравоохранение — 1,7 млрд рублей, культура — 309 млн рублей, физическая культура и спорт — 94 млн рублей. Причем в регионе не прогнозируют снижения госдолга — напротив, по прогнозу на 1 января 2019 года он составит 18,341 млрд рублей. То есть будет равен объему собственных доходов региона.

Впрочем, есть надежда на федеральные власти: главный финансист области Елена Сапожникова при рассмотрении бюджета в первом чтении обратила внимание депутатов, что ко второму чтению параметры областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов обязательно изменятся — именно за счет безвозмездных поступлений.

Дно, ниже дна

Подобные доходные показатели для региона закономерны, если вспомнить о том, что происходило с промышленностью: за последние годы в Орловской области были потеряны многие крупные предприятия.

Господин Потомский, только приехав в Орловскую область, раздавал бодрые обещания поднять промышленность, решить проблемы предприятий, спасти банкротов от банкротства, привести новых инвесторов. Но получилось все ровно наоборот.

Показателен пример с заводом «Орлэкс» — перед выборами в 2014 году врио губернатора обещал светлое будущее и рабочим, и предприятию. Было учреждено ООО «Промтэкс» с уставным капиталом 20 тыс. рублей, разработан план вывода предприятия из кризиса. Немаловажным пунктом плана был постепенный перевод сотрудников завода в «Промтэкс». Но уже весной 2015 года стало известно, что «Промтэкс» перестал выполнять свои обязательства по оплате заявок «Орлэкса» на приобретение материалов и комплектующих. В июне стало известно об увольнении 170 сотрудников «Орлэкса», а осенью проект был заморожен.

Другой завод, который Потомский хотел «спасти» на протяжении всего своего губернаторского срока, — это «Дормаш». Обещания найти инвестора, разобраться с долгами выполнены так и не были.

В целом же по итогам девяти месяцев 2017 года Орловская область вошла в число регионов-аутсайдеров ЦФО по объемам промышленного производства. Индекс промпроизводства опустился до 96,5%. В обрабатывающих производствах индекс составил и того меньше — 94,1% от показателя за январь — сентябрь 2016 года.

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Что касается сельского хозяйства — а регионы Центрального Черноземья традиционно аграрные — то и здесь показатели далеки от радужных. За девять месяцев 2017 года индекс производства в этой сфере составил лишь 99,8% — то есть на 0,2% ниже, чем годом ранее. При том, что в 2014 году Потомский обещал «удвоить молочное поголовье, увеличить поголовье скота по молочному производству до 100 тысяч голов» и даже построить перерабатывающие комплексы.

Но результат за три года его работы в регионе — сокращение молочного стада (по последним данным — до 40 тыс. голов), сокращение производства молока. Ситуация плачевная, и особенно на фоне темпов развития АПК у соседей: например, в Воронежской области с начала года объемы производства выросли на 9%.

«Бог не фраер»

Запомнится Потомский жителям Орловской области, увы, не повышением уровня жизни, строительством новых школ или открытием предприятий — а многочисленными скандалами, конфликтами и весьма странной для руководителя области риторикой.

Скандалы начались еще на этапе избирательной кампании, когда Народная партия России выдвинула, а затем сняла с предвыборной гонки местного депутата Виталия Рыбакова, заподозрив в «дискредитации» выборов. После этого в отношении Рыбакова возбудили несколько уголовных дел. По ряду из них Рыбаков был оправдан судом. А Потомский нажил себе активного врага: Рыбаков, который сумел избраться в облсовет в 2016 году как самовыдвиженец, стал организатором и участником многочисленных акций с требованием отставки Потомского.

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При этом победил Потомский на выборах без особого труда, набрав почти 90% голосов: жители поверили ему как назначенцу президента, пообещавшему к тому же и возрождение промышленности, и новых инвесторов, и даже возвращение «Орловской нивы»…

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Но большинство проектов Потомского так и не были реализованы. Например, попытка вернуть «Орловскую ниву» — агрохолдинг, который при Александре Козлове был продан в частную собственность. Потомский провозгласил холдинг своим «Крымом». Суд с ним не согласился — и требование правительства об отмене сделки по продаже акций предприятия было отклонено. В этом году суд встал на сторону владельца «Орловской нивы» еще раз: после того, как владельца холдинга Сергея Будагова обвинили в попытке дать взятку теперь уже бывшему главе областного ДИЗО Андрею Синягину.

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В 2015 году Потомский умудрился обидеть весь Следственный комитет. На расширенном заседании прокуратуры он раскритиковал работу ведомства в резкой форме, заявив, что готов открыто высказывать свое мнение и бояться ему некого. «Тем более когда у меня есть такая армия, как вы», — сказал он, обращаясь к сотрудникам прокуратуры.

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В мае того же года СКР пришлось проводить проверку в связи с другим заявлением Потомского: в эфире одной из радиостанций тот сказал, что ему якобы предлагались взятки. Правда, позже пресс-служба главы региона пояснила, что это заявление было лишь «фигурой речи».

Еще один скандал 2015 года — с оттенком пикантности — связан не столько с именем самого Потомского, сколько с его заместителем: в Сети накануне выборов в горсовет появилась видеозапись, на которой «человек, похожий» на замгубернатора, запечатлен вместе с сотрудницей облизбиркома в явно интимной ситуации. Остроты ситуации добавил и тот факт, что отставки вице-губернатора потребовали представители местного отделения КПРФ. Но Потомский вступился за своего зама, пойдя против коллег по партии.

Об этом: Секс-скандал в Орловской области: КПРФ требует отставки замгубернатора

Особенно богатым на скандалы выдался 2016 год, юбилейный для Орла. Начался он с крайне неприятной для Потомского ситуации — в областном перинатальном центре в первые январские дни скончались сразу восемь новорожденных. Тогда губернатор попросил «не нагнетать» ситуацию, но прокуратура сделала свои выводы — в центре нашлась масса нарушений, в том числе в диагностировании и лечении.

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Подготовка к юбилею Орла обернулась и скандалами, и уголовными делами, и даже акциями протеста. Так, в ходе ремонта главной — пешеходной — улицы Орла чуть было не уничтожили историческую брусчатку.

Остановить вандализм удалось самим горожанам, которые активно выступили против замены брусчатки на плитку.

Об этом подробнее: Исторический облик Орла уничтожают к юбилею города

А вот спасти старинный дом на улице Гостиной, 1, не удалось. Снесли здание, которое официально считалось памятником архитектуры, с согласия тех чиновников в администрации Потомского, которые должны были отвечать за его сохранность. А позже и вовсе выяснилось, что здание уже давно в частной собственности.

Вместо того чтобы пытаться привести в порядок, отреставрировать или хотя бы спасти от разрушения настоящие памятники и истории и культуры, теперь уже бывший губернатор и его соратники пытались навязать орловцам новые. Это продемонстрировала история с установкой памятника Ивану Грозному, который был подарен городу к юбилею. Собственно, сам памятник был подарен еще в 2015 году. Но скандал разразился в июне, когда гордума согласовала место его установки — самый центр города, у местного ТЮЗа.

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Губернатор передумал: установка памятника Ивану Грозному в Орле отложена

Сам Потомский вначале упорствовал — утверждал, что и место выбрано правильно, да и вообще, решение принимает не он. А буквально через день после своего заявления передумал. В итоге перенесли и дату (вместо августа памятник открыли лишь в октябре), и место установки.

Кстати, на пресс-конференции в Москве Потомский поразил журналистов знанием истории, рассказав, что Иван Грозный не убивал своего сына, а тот скончался от болезни по дороге «из Москвы в Петербург».

Впрочем, это не последний раз, когда цитаты Потомского попадали в СМИ. Так, в октябре 2016 года он фактически обвинил все правительство Орловской области в воровстве, заявив на аппаратном совещании: «Когда вы перестанете помогать воровать деньги из бюджета области? Я обращаюсь ко всем членам правительства».

Подробнее: Орловский губернатор — правительству: «Когда перестанете воровать?»

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Орловский губернатор о сокращениях: «Я-то останусь, а кто-то уйдет»

Доставалось и журналистам. Именно они, по мнению Потомского, помешали исполнению его планов — отгоняя от региона потенциальных инвесторов.

«Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!» — заявил в конце 2016 года Потомский.

Конфликт с местной прессой тогда вообще вылился в крайне неудобный для Потомского скандал — в декабре из типографии пропал весь тираж номера газеты «Красная строка», в которой содержалась критика главы региона.

Очередной конфликт произошел летом уже этого года. Тогда журналисты выяснили, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий ездит на внедорожнике стоимостью около 6 млн рублей. В РПЦ тогда заявили, что это подарок. А Потомский попытался пристыдить прессу, которая, по его мнению, влезла не в свое дело.

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий — это можно для священника, а вот это нельзя… Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит», — заявил тогда губернатор.

Что делать?

Но рано или поздно шоу заканчивается, и теперь совершенно другому человеку придется решать и вопрос долгов — не только государственного, но и, например, перед энергетиками и по заработной плате, искать инвесторов, чтобы экономика региона хоть как-то заработала, исполнять майские указы…

Подробности: «Майские указы» — не указ

Андрей Клычков на первой встрече с правительством области и депутатами облсовета насчет планов высказался крайне осторожно и обтекаемо.

«Важно создать благоприятный инвестиционный климат, новые производства, новые рабочие места, увеличивать доходную часть бюджета. Необходимо решать многие вопросы в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки населения», — заявил тогда Андрей Клычков.

Впрочем, действия нового руководителя можно назвать вполне конкретными. Уже 10 октября было объявлено о том, что инвестор для «Дормаша» найден, а на полную мощность орловское предприятие может выйти до конца следующего года.

«Вопрос спасения производственных мощностей ЗАО «Дормаш» является одним из наиболее актуальных дня нашего региона. На предприятие приходится львиная доля совокупного долга по заработной плате. Принципиально важно, что удалось наладить конструктивное сотрудничество федеральной и региональной власти в данной сфере», — заявил Клычков.

Тогда же, в начале октября, врио губернатора активно занялся решением проблемы обеспечения льготников лекарственными препаратами. Ситуация с лекарствами для льготников, возможно, также стала одной из причин отставки Потомского: проблему не могли решить в течение нескольких лет, а в июне этого года на «Прямую линию» с Владимиром Путиным дозвонилась жительница Орловской области, рассказавшая, что жизненно необходимые препараты людям приходится выбивать через суд. Потомский тогда попытался перевести стрелки на федеральные органы власти, заявив, что установлен слишком низкий размер оплаты. Объективно — денег действительно не хватает, и проблема эта не только Орловской области. Однако все эти годы она не решалась, а страдали — больные люди, остро нуждающиеся в этих препаратах.

Подробнее об этом: Право имеют, но денег нет: орловские власти о лекарствах для льготников

«Поручение президента о стопроцентном обеспечении льготников лекарственными средствами должно быть выполнено, — подчеркнул Андрей Клычков. — Для этого необходимо задействовать все возможные ресурсы и обеспечить их рациональное использование».

В числе первых шагов Клычкова на посту врио также объезд районов области: муниципалитеты в последнее время были не избалованы вниманием властей, а фактически — брошены один на один с проблемами. А их немало. Основная из них — бюджетный дефицит и высокая задолженность. Например, перед энергетиками, которые летом предупредили власти, что 1 сентября школьники целого ряда школ могут встретить в темноте. Впрочем, Клычков сразу признал, что решить эти проблемы просто не получится.

Об этом подробнее: Денег нет: Андрей Клычков рассказал, зачем его прислали в Орел

Проблем с избранием у Клычкова, скорее всего, не будет — как не было их у его предшественника Потомского. Уже ясно, что «Единая Россия» не будет выдвигать своего кандидата и фактически поддержит Клычкова. Правда, на днях ряд СМИ сообщил, что на место главы региона намерен претендовать депутат облсовета Виталий Рыбаков, тот самый, которого сняли с выборов губернатора в 2014 году и который активно выступал за отставку Потомского. Сам Рыбаков информацию назвал «преждевременной», но резко опровергать не стал.

Впрочем, до выборов еще почти год — определиться, кто будет возглавлять область в течение ближайших (если повезет) пяти лет, орловчанам предстоит 9 сентября 2018 года.