Владимирская мэрия пытается выбить долги у троллейбусов

Владимир, , 17:03 — REGNUM Администрация Владимира пытается взыскать с АО «Владимирпассажиртранс», 100% акций которого принадлежат мэрии, 11,466 млн рублей. Первое заседание Арбитражного суда Владимирской области прошло 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Долг в почти 9,1 млн рублей образовался за арендную плату с 1 октября 2015 года по 31 марта 2017 года. Дело касается аренды троллейбусного депо. Как говорится в исковом заявлении, мэрия также хочет получить от дотационного предприятия 2,369 млн рублей в виде пени.

Иск поступил в суд в июле 2017 года. Следующее заседание назначено на 27 ноября.

Как ранее сообщал портал «ПроВладимир» со ссылкой на главу городского управления по связям с общественностью и СМИ Александра Карпиловича, экономика предприятия — отдельна, поэтому мэрия приняла решение не выделять из бюджета средства, а пойти судебным путем.

«Хоть это и наше предприятие опосредованно, тем не менее это отдельный хозяйствующий субъект, и экономика его абсолютно отдельна», — цитировал портал представителя мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2017 года депутаты городского совета одобрили выделение предприятию дополнительных средств. Всего в 2017 году «Владимирпассажиртранс» получит из городского бюджета более 81 млн рублей. По сравнению с 2016 годом содержание предприятия выросло на 40% — тогда из бюджета оно получило всего 57,6 млн рублей. Убытки уже составляют более 30 млн рублей.

При этом у предприятия — значительные долги. «Владимирпассажиртранс» должен 21,4 млн рублей Владимирскому филиалу «Энергосбыт Плюс» за электричество, 9,8 млн рублей — различным поставщикам и 16 млн рублей — Пенсионному фонду.

На фоне этого городские чиновники заговорили о нерентабельности некоторых маршрутов. К примеру, маршруты №2, №11 и №12, которые приносят убыток в 8,5 млн рублей в год.

Напомним, что владимирские троллейбусы находятся в тяжелой ситуации не первый год. К примеру, в 2016 году в Арбитражном суде оказалось сразу несколько исков о банкротстве «Владимирпассажиртранса». Тогда сообщалась, что, к примеру, долг перед «Владимирскими коммунальными системами» составил более 35 млн рублей. За год он увеличился почти в четыре раза.

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