Бурная жизнь тихого омута: итоги 2017 года на Белгородчине

Марина Каширская, , 06:11 — REGNUM

Выборы с «ковшом дёгтя»

Главным событием 2017 года для Белгородской области стали, несомненно, губернаторские выборы в единый день голосования 10 сентября. Белгородский губернатор не продолжил ряд «отставных» глав регионов РФ, многие из которых в минувшем году перешли на иные должности, а слухи о своей возможной отставке Савченко прокомментировал коротко: «Не дождётесь». И объявил о том, что баллотируется на новый срок. В том, что бессменно с 1993 года руководящий регионом губернатор Евгений Савченко в очередной раз удержит пост, эксперты не сомневались. В регионе за годы правления Савченко не появилось равноценной ему политической фигуры, а «варяги», которым предвыборная кампания на Белгородчине не далась бы малой кровью, в игру не включились. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла встреча губернатора с президентом Владимиром Путиным, который высоко оценил работу, проделанную Савченко за годы управления регионом.

Единственное, чем предвыборная кампания Савченко являлась примечательной для политологов, — тот факт, что для него этот губернаторский срок, очевидно, станет последним. Это значит, что больше внимания впредь нужно уделять команде губернатора и его ближайшему окружению в правительстве, ведь именно из числа этих людей Саченко должен выбрать преемника.

В предвыборный период Белгородская область не привлекала к себе внимания: кампании кандидатов проходили спокойно и без сюрпризов. Заметных, «ресурсных» соперников у действующего губернатора так и не появилось, поэтому итоги голосования были предрешены.

Программу с планами на «пятилетку» Савченко представил вместе с отчетом о развитии региона за последние 25 лет. В повестке губернатора особое внимание было уделено развитию инновационных технологий, социальному развитию, повышению уровня жизни и «построению солидарного общества». Программа получила высокую оценку, а выразить согласие или несогласие со стремлениями губернатора белгородцам предстояло на выборах.

Читайте также: «Управляемая интрига» губернатора Савченко

Евгений Савченко действительно одержал победу в голосовании, получив поддержку более 69% избирателей. Однако неожиданные результаты показал главный конкурент Савченко — коммунист Станислав Панов, в целом по региону показавший вполне безобидный результат в 16%. На территории Старооскольского городского округа Панов обошел действующего губернатора, набрав 40,3% голосов, в то время как за Савченко проголосовали всего 36,7% старооскольцев. Причиной стал политический конфликт внутри оскольских элит и последовавшая за ним холодность губернатора, сильно обидевшая свободолюбивых жителей Старого Оскола.

Читайте также: Белгородская облдума переназначила заместителей губернатора Савченко

Серьезных кадровых перестановок, как и обещал Савченко, в команде губернатора не произошло. Свой пост сохранил даже 88-летний сенатор Николай Рыжков, представляющий Белгородскую область с Совете Федерации с 2003 года.

Читайте также: Новых кандидатов боятся, а старых — уже не любят

Читайте также: Путин надеется, что Савченко «поделится» белгородскими кадрами

А он, мятежный, просит бури

Борьба за сферы влияния в Старом Осколе, неожиданно ставшая главным камнем преткновения в предвыборной кампании Евгения Савченко, формально началась летом 2017 года и продолжается до сих пор. Традиционный годовой отчет о работе администрации округа, который депутатам представил мэр Александр Гнедых, обернулся скандалом. Народные избранники, а также руководители крупнейших региональных предприятий, также посетившие думское заседание, обвинили мэра в неумении выстраивать отношения с бизнес-сообществом и в замалчивании проблем. Итогом заседания стала «черная метка» мэру — депутаты признали работу администрации округа неудовлетворительной, что стало первым шагом к принудительной отставке Гнедых.

Как позже признался Гнедых, уйти в отставку его попросил губернатор, но условием мэра было прекращение расследований в отношении его подчиненных — и это было расценено Евгением Савченко как неповиновение. Причиной такого бойкота Гнедых назвал недовольство «самопровозглашенной старооскольской элиты», которую он лишал дополнительной прибыли, принимая решения в пользу города, а не частного бизнеса. Интересы этой элиты лоббируют их подчиненные, избранные в горсовет Старого Оскола, считает Гнедых. Эти же представители бизнес-элиты не скрывали, что Гнедых занял пост мэра не без их помощи. Ситуация в точности повторяет историю отставки предыдущего старооскольского мэра Павла Шишкина, также с позором изгнанного с должности.

Читайте также: В «тихом омуте» губернатора Савченко завелась оппозиция

Несмотря на практически безнадежное положение Александра Гнедых, ему удалось обозначить главную проблему Старого Оскола: он, как и областной центр, за счет своих доходов «кормит» остальные муниципалитеты Белгородской области, но при этом живет почти в 2,5 раза хуже дотационных районов. При этом процент доходов, которые Старый Оскол вынужден отдавать в бюджет региона, утверждается областным правительством и составляет 85%. Несмотря на многочисленные откровения, обнажившие суть передела сфер влияния в Старом Осколе, сохранить должность мэру не удалось. Депутаты проголосовали за его отставку.

Читайте также: Не ушёл «по-хорошему»: отставка года в Белгородской области

Гнедых обещал не сдаваться и пытается доказать незаконность действий депутатов в суде. Аналогичный судебный процесс экс-мэр уже проиграл, и история с новым судом, скорее всего, не продлится слишком долго — конкурс на замещение вакантной должности мэра Старого Оскола уже назначен на 15 января 2018 года.

Читайте также: Белгородская область: «опальный» мэр Старого Оскола проиграл суд депутатам

Медицина

Отшумевшее в 2016 году уголовное дело хирурга, одним ударом убившего пациента в приемном покое больницы, привело к тому, что даже о мелких инцидентах в учреждениях здравоохранения белгородцы стали заявлять смелее, не стесняясь жаловаться.

А причины для жалоб были весьма веские. В течение всего 2017 года белгородскую медицину, судя по новостным сообщениям, немного «лихорадило»: Шебекинская центральная районная больница отказалась госпитализировать пациентку, а та через некоторое время скончалась дома. Родственники не были настроены на конфликт, поэтому пошли на мировое соглашение, а медицинскому учреждению пришлось выплатить компенсацию за моральный вред и траты на погребение. После новогодних праздников рядом с Красногвардейской центральной районной больницей от инфаркта умер мужчина, который привез на лечение другого члена семьи — медики не приняли всерьез его жалобы и посоветовали попить чаю.

В Яковлевской центральной районной больнице хирург по неосторожности сделал пациентку инвалидом, за что больницу обязали выплатить компенсацию, а хирурги из Старого Оскола прославились на всю страну — и далеко не из-за выдающихся профессиональных качеств. Во время операции, несколько лет назад, они «забыли» в теле пациентки двухметровую хирургическую салфетку и тем самым обрекли женщину на страдания сроком в два года. Увольнениями и взысканиями завершились проверки Белгородской детской областной больницы, где простая пластическая операция по изменению формы носа, которую под новый 2017 год решила подарить себе 24-летняя девушка, привела к смерти пациентки из-за редкой непереносимости наркоза.

Эффект разорвавшейся бомбы в регионе произвел документальный фильм известного местного блогера Сергея Лежнева, отследившего подозрительную активность одних и тех же фирм, выигрывающих все контракты на поставку медицинского оборудования в учреждения региона. Фильм в двух частях бурно обсуждали, однако официальной реакции на него пришлось ждать долго — почти полгода. Белгородское УФАС возбудило дело в отношении шести компаний, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции.

Читайте также: В Белгороде расследуют раскрытый блогером сговор в медицинских госзакупках

Стоит отметить, что информация из фильма Лежнева стала фигурировать в качестве формального повода для расследования только после того, как он сам стал госслужащим. Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков пригласил белгородского блогера к себе в качестве советника по связям с общественностью и СМИ. Сам блогер признался, что с Клычковым его связывает многолетняя дружба.

Читайте также: Белгородский блогер стал советником орловского врио губернатора

«Прощальным приветом» Лежнёва родному здравоохранению стала публикация о водителях машин скорой помощи, которым во избежание штрафов запретили превышать скорость во время срочных выездов к пациентам. Областному департаменту здравоохранения пришлось оправдываться: на самом деле в виду имелись несрочные вызовы, но в приказе опечатались… Однако на поверхность «всплыла» истинная причина этого недоразумения: медики и ГИБДД до сих пор не наладили взаимодействие по вопросам штрафов. Поэтому машины скорой, которые имеют право отклониться от правил дорожного движения ради спасения пациентов, всё равно получают штрафы за превышение скорости, которые медицинскому учреждению приходится опровергать через суд — а этой процедурой часто пренебрегают, просто оставляя штрафы без внимания.

Читайте также: Белгородский облздрав: жизнь пациента приоритетнее штрафов «скорой»

Украина подложила белгородцам свинью… с АЧС

Белгородская область продолжает оставаться «отличником» в сельском хозяйстве, однако в 2017 году в дневнике этого отличника завелись неприятного вида кляксы, поставившие под сомнение его опрятность. Регион атаковал вирус африканской чумы свиней. В проникновении заболевания на территорию региона специалисты винят диких кабанов из охотничьих хозяйств Украины, а также подозрительные мясные продукты домашнего и фермерского производства, провозимые также с территории Украины в ручной клади через белгородские пограничные пункты.

Читайте также: Два белгородских агрохолдинга потеряли почти полмиллиарда рублей из-за АЧС

Главной опасностью вспышки АЧС 2017 года является то, что вирус был обнаружен не только у диких кабанов и животных из личных подсобных хозяйств белгородцев, но и среди поголовья крупных сельскохозяйственных холдингов, которые хорошо были защищены от угрозы извне — «Мираторг» и «Русагро». Представители компаний заявили, что на поставках продукции ЧП не скажется, однако Россельхознадзор подсчитал предположительные убытки холдингов — они могут составить около 450 миллионов рублей. Борьбу с африканской чумой свиней Савченко назвал одной из приоритетных задач для сельскохозяйственной отрасли в 2018 году.

Читайте также: Украина угрожает безопасности белгородских агрохолдингов

Туристы — в город, чиновники — на окраину

Белгороду в 2017 году повезло получить средства из федерального бюджета на благоустройство дворов и рекреационных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Часть средств направили на благоустройство дворов, судьбу остальных средств голосованием решили сами белгородцы. В качестве объекта, требующего первоочередной реконструкции, голосованием выбрали набережную реки Везёлки. Проект реконструкции предусматривает создание зон отдыха, пешеходной и велосипедной дорожек, спортивных и смотровых площадок. Благоустройство затронуло также парк Победы, а через реку Везёлку начали строить мост.

Правда, удивительно быстрые темпы работ сказались на качестве: уже осенью белгородцы начали жаловаться, что новенькая плитка «съезжает» по набережной. Власти заверили, что все недочеты подрядчики будут устранять за свои деньги в рамках пятилетней гарантии.

Одновременно с реконструкцией парка Победы белгородцы начали опасаться, что могут лишиться Центрального парка из-за непомерных аппетитов застройщиков. Горожане начали жаловаться мэру и губернатору, что в парке вырубают деревья, а со всех сторон вокруг него образовалась многоэтажная жилая застройка. При этом часть парка, принадлежащая городу, а не частному арендатору, находится в запустении и беспорядке. Мэрия успокоила горожан, заявив, что проект развития парка уже готов — нужно только найти на его реализацию средства. А защиту парка от строительных посягательств поручили депутатам горсовета.

Читайте также: Защищать Центральный парк Белгорода поручили депутатам

Еще один масштабный проект по благоустройству должны реализовать на главной площади Белгорода — Соборной. Ее хотят сделать современным местом отдыха горожан, которая бы собирала людей не только на традиционные массовые мероприятия. При этом Соборная площадь и прилегающие к ней территории, вероятно, перестанут быть «деловым центром» города и останутся только центром историческим и туристическим — согласно концепции «Белгород-Сити», разработанной харьковским архитектурным бюро и одобренной правительством региона, административный центр переведут в юго-западную часть Белгорода. На такие меры власти готовы пойти, чтобы разгрузить центр города от служебного транспорта, избавив тем самым от пробок.

Читайте также: Старый, новый белый город

Изменениям должна подвергнуться и сфера общественного транспорта. Борьба за здоровый образ жизни естественным образом привела к тому, что велосипеды могут стать полноценным видом городского транспорта, а не просто видом спорта «не для всех» или способом с пользой провести досуг на выходных. Обустройство велотранспортной инфраструктуры входит в проект «Белгородчина — рукотворный парк», который в регионе будут реализовывать в ближайшие годы. Правда, и в этом вопросе Евгений Савченко выступил как сторонник кардинальных экономических решений: чтобы белгородцы охотнее пересаживались на велосипеды, он предложил ввести дополнительные налоги для автомобилистов.

Читайте также: Белгородские власти хотят выгнать автомобилистов из города

Кто не курит и не пьет, тот живет в Белгороде

Белгородская область по итогам 2017 года вошла в число самых «трезвых» регионов наряду с Чечней, Ингушетией, Дагестаном, Карачаево-Черкесией, Ростовская областью, Ставропольским краем, Астраханской и Волгоградской областями, Кабардино-Балкарией. Рейтинг составлял федеральный проект «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК. Регионы оценивались по критериям численности умерших от алкоголя, пациентов с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», преступлений и правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, а также ограничения по времени на продажу алкоголя в розничных магазинах.

Читайте также: Названы самые «трезвые» и «пьющие» регионы России

Также белгородцы продолжают бороться за возрождения вытрезвителей, чтобы освободить от лишней работы медиков скорой помощи и сократить число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Активная борьба на Белгородчине в 2017 году шла не только с алкоголем, но и с курением. В начале года Евгений Савченко высказался против кальянных, заявив, что «где кальяны — там и спайсы». Преследованию подверглись и электронные сигареты, которые являются альтернативой табаку — их белгородские общественники предложили приравнять к обычным сигаретам, запретив их употребление в общественных местах. Депутаты с таким предложением согласились и выразили поддержку находившегося на рассмотрении соответствующего федерального закона.

Читайте также: Белгородские депутаты согласились приравнять электронные сигареты к табаку