Рабочим ивановского «Автокрана» выплатили все долги

Иваново, , 14:57 — REGNUM Ивановские власти объявили о полном погашении долгов перед работниками старейшего машиностроительного предприятия региона — завода «Автокран». Проблемы предприятие испытывало еще с 2014 года, на август этого года долги по зарплате составили почти 180 млн рублей. 28 декабря врио губернатора Станислав Воскресенский на встрече с работниками «Автокрана» заявил о полной ликвидации задолженности по зарплате и исполнении плана действий по оздоровлению предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. Работники предприятия подтвердили губернатору, что деньги перечислены.

«Два месяца назад мы с новым руководством завода договорились о плане действий по оздоровлению предприятия. Сегодня план полностью выполнен. К новому году долгов по заработной плате перед работниками предприятия больше не будет», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

Он высказал уверенность, что теперь «движение пойдет только вверх, и планы будут только на развитие».

Председатель Совета директоров завода «Автокран» Игорь Кульган, сообщил, что в 2017 году предприятие выпустило 365 единиц техники, а на 2018 год объемы производства планируется увеличить более чем в два раза — до 750 единиц.

В планах предприятия — ежегодное увеличение объемов производства на 15−25%, в перспективе выход на освоение 50% отечественного рынка и на экспортные поставки.

На 2018 год, кстати, уже запланирована отправка на экспорт 100 единиц техники, а в будущем доля экспортной продукции предполагается довести до 30%.

В планах также — модернизация предприятия и расширение модельного ряда продукции. Так, на заводе намерены запустить в производство 32-тонный кран, усовершенствовать стрелу. Уже в январе начнется работа над новой кабиной. Перспективное направление — освоение новых рынков в смежных отраслях машиностроения.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы завода «Автокран» начались в 2014 году — причиной стал общий экономический кризис, введение санкций, резкое падение курса рубля. Объемы производства упали в разы: если в 2013 году предприятие выпустило более двух тысяч единиц техники, то в 2014-м чуть больше тысячи, а в 2015 и вовсе 80 автокранов. Не раз предприятие было на грани остановки, работников отправляли в вынужденные отпуска, тогда же начались первые задержки по заработной плате.

Предприятие сумело получить отсрочку по погашению кредитов и процентных платежей. В начале этого года новый инвестор разработал программу развития производства. В мае Арбитражный суд признал ОАО «Автокран» банкротом, было введено конкурсное производство на шесть месяцев. Около 900 работников завода перешли на новое предприятие — ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран».

При этом сумма долга перед рабочими «Автокрана» на август 2017 года составляла уже 178,5 млн рублей. 50 млн рублей были выплачены постепенно в течение года, а 27 декабря долги погасили.

Реестровую задолженность по заработной плате — требования, которые появились до возбуждения дела o банкротстве должника в сумме порядка 5 млн рублей, планируется погасить полностью в декабре 2017 года — январе 2018 года.

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