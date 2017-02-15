Что сделал и чего ждать: рязанские СМИ о смене губернаторов

Рязань, , 13:20 — REGNUM Отставка губернатора Рязанской области Олега Ковалева не стала для жителей региона неожиданностью — в течение нескольких недель источники сообщали о том, что губернатор не будет принимать участие в выборах, которые назначены на 2017 год. Многие даже называли почти точный день отставки. Не стало сюрпризом и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Николая Любимова. Но эксперты и журналисты все равно в растерянности: новый глава региона, который с большой вероятностью будет избран в сентябре 2017 года, совершенно неизвестен в области. ИА REGNUM проанализировало, что сообщили рязанские СМИ своим читателям о смене руководства региона.

Отставка Олега Ковалева. Что сделано и что будет с командой

Подводить итоги девяти лет губернаторства Олега Ковале журналисты начали еще за день до его отставки. Информационное агентство «Союз рязанского бизнеса» 13 февраля опубликовал текст под заголовком «Олега Ковалева подвел к отставке экономический блок».

«С одной стороны регион продемонстрировал хорошие результаты голосования за «Единую Россию» на прошлогодних думских выборах. С другой стороны, к работе губернатора не раз предъявлялись претензии, связанные со спорными решениями в экономической сфере», — цитируют журналисты вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского.

Отставка Олега Ковалева, сообщается в тексте, повлечет за собой отставки сразу нескольких рязанских чиновников. Среди самых громких, как полагает издание, скорее всего, будет увольнение главы администрации Рязани Олега Булекова. Следом пойдет и заместитель губернатора по экономике Алексей Самохин. Также должности может лишиться министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина.

«Неутихающая многолетняя дискуссия по К2 (показатель, применяемый при расчете налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, устанавливается правительством на местах, — ИА REGNUM ), высокий размер налогов по УСН (упрошенной системе налогообложения — ИА REGNUM ), запоздалая реакция на необходимость уменьшения налоговых и неналоговых платежей, коррупционные скандалы, противостояние с ОПОРОЙ РОССИИ, Деловой Россией и даже в свое время с АСИ не лучшим образом могут сказаться на дальнейшей карьере министра экономики Светланы Горячкиной», — пишет издание.

Портал «Вид сбоку» также подвел некоторые итоги работы Олега Ковалева. К примеру, СМИ сообщило, что главе региона не удалось создать команду из «людей губернатора». Исключение — только глава Рязани Олег Булеков. «Попрощаться в созданной системе власти особенно не с кем», — пишет издание.

К тому же многие СМИ возмущены тем, что Олег Ковалев ушел по-английски, не рассказав, какой он оставляет область. Вряд ли подведением итогов можно считать интервью, которое губернатор дал телеканалу «ТРК», — пресс-конференция с более-менее неудобными вопросами устроила бы журналистов больше. Но Олег Ковалев решил пренебречь встречей с журналистами.

Ушедшего губернатора поддержало не очень много СМИ. Среди них газета «Комсомольская правда в Рязани», опубликовавшая текст о том, как работала «губернаторская линия» в издании. К губернатору обращались с совершенно разными проблемами, которые, как пишут журналисты, всегда решались: «Запомнилось письмо от пенсионеров из одного отдаленного района. Три года не могли добиться, чтобы местный глава опилил сухие ветки на кладбище. Написали в «Колонку губернатора». Тоже — «извините, понимаем, что не ваш уровень». После звонка из Рязани местные депутаты дружно решили выйти на субботник. Естественно, сугубо добровольно».

Подробнее всех о заслугах старого губернатора сообщил «Рязанский городской сайт», который опубликовал список достижений, составленный заместителем министра печати Рязанской области Иваном Ушаковым. В списке 25 позиций. Это и строительство нового здания музея Рязанского кремля, и решение проблемы с поджогами деревянных домов в областном центре, и сохранение зеленых зон, и удачное выстраивание отношений с Ново-Рязанской ТЭЦ и «Рязаньрегионгазом», и урегулирование отношений между администрацией Рязани, ПАО «Квадра» и МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей».

«Взаимоотношения: региональная исполнительная власть — Областная дума — гордума — городская администрация конструктивно не выстраивались десятилетиями. Каждый тянул одеяло на себя. Развития не было. Регион «топтался на месте». Местные лидеры не имели авторитета ни у общества, ни у федерального центра. Ковалев неуклонно и целеустремленно отстроил эти взаимоотношения. Определили общие цели, стали работать командой», — говорится в тексте. Напомним, что сами депутаты облдумы называют парламент «филиалом правительства», но в таком случае одеяло, правда, никто не тянет на себя.

О том, что за человек и руководитель новый глава Рязанской области, региональные СМИ могут узнать только от своих коллег из Калужской области. Именно здесь родился Николай Любимов, и именно здесь он начинал свою карьеру в структурах власти. Калужские СМИ с большим уважением относятся к бывшему заместителю губернатора, который участвовал в создании калужского «экономического чуда», поэтому некоторые рязанские издания уже окрестили нового руководителя области «Николаем-Чудотворцем».

«Вопреки прогнозам экспертов о том, что области нужен коренной рязанец-силовик, к нам едет «варяг» из Калуги Николай Любимов, миссия которого состоит в восстановлении Рязанской области после «ковалевского нашествия», — пишет издание «YA62.ru».

В своих прогнозах издание осторожно: «Станет ли новый губернатор для региона антикризисной панацеей? Возможно, но точно не в ближайшее время. Таково мнение калужских аналитиков. Любимов — очень обаятельный человек, но не реформатор и не кризисный менеджер. Сильной команды у калужанина нет. Есть некое окружение, которое может последовать за ним в Рязань, но это все равно не управленческая команда».

При этом с рязанскими чиновниками и депутатами Николай Любимов, по мнению экспертов, все-таки сможет найти общий язык. Как сообщил экс-мэр Калуги, политолог Виталий Черников федеральной экспертной сети «Клуб регионов», в Калуге Николай Любимов очень быстро наладил отношения с депутатами.

«Конечно, как варяга его могут принять в Рязани в штыки, но в его характере есть всё необходимое, чтобы эти штыки превратить в штыковые лопаты и начать работать», — считает эксперт.

К слову, Николай Любимов уже начал превращение штыков в лопаты в Рязани. На официальном представлении в Рязанской областной думе 15 февраля он предложил своему предшественнику стать своим советником на общественных началах. Что это — желание быстрее разобраться в региональных делах или попытка угодить тем, кто жалеет об уходе Олега Ковалева, не совсем понятно. Как непонятно и то, сможет ли тот, чей любимый город — Калуга, убедить региональную элиту в приверженности Рязанской области.

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