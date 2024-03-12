Материалы с тегом «Ян Гагин»
В ДНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Красногоровке
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, заявил 12 марта в интервью «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас идут очень серьёзные бои в районе Красногоровки. Ежедневно наша авиация и артиллерия отрабатывают...
12 марта 2024
В ДНР назвали консервной банкой подбитый под Авдеевкой танк Abrams
Разбитый российскими бойцами в районе Авдеевки американский Abrams ещё до его передачи украинской армии был избавлен от всех передовых технологий, чтобы их не перенял Киев. Об этом «РИА Новости» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По словам Гагина, западная...
2 марта 2024
В ДНР рассказали, сколько времени нужно на разминирование Авдеевки
На разминирование освобождённой российскими военными от украинской армии Авдеевки потребуются месяцы, многие здания и строения в городе получили повреждения во время боевых действий. Об этом 20 февраля рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Что касается зданий, существенная часть города...
20 февраля 2024
В подземельях завода в Авдеевке скрываются бойцы ВСУ, заявил Гагин
Некоторое количество военнослужащих украинской армии всё ещё укрывается в подземельях коксохимического завода в Авдеевке, как это весной 2022 года было на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 20 февраля сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «На территории коксохимического завода...
20 февраля 2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки снизит интенсивность артобстрелов Донецка
Полное освобождение Авдеевки в ДНР российскими военными стало ещё одним переломным моментом в ходе спецоперации. Теперь задача — освободить всю территорию республики. Об этом заявил «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Гагин подтвердил, что украинские боевики потеряли в...
18 февраля 2024
Советник Пушилина рассказал, как украинские войска бегут из Авдеевки
Украинские военные, бросая раненых бойцов, хаотично бегут из Авдеевки, а не «выходят», как ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят...
17 февраля 2024
Гагин: выступление Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в ДНР
Визит в Донецкую Народную Республику и выступление в горловской больнице перед ранеными российского певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Только один вопрос. Зачем? Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца», — сказал он...
14 февраля 2024
Противоречия. Ермак и Подоляк разошлись в оценке контраступления
Провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил тактическими ошибками, допущенными военным руководством. Признав, что боевые действия украинской армии в 2023 году оставили «определённый негативный осадок», в...
2 февраля 2024
В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ на ряде участков под Донецком
ВС России прорвали оборону ВСУ на нескольких участках под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Под Донецком наши штурмовики при поддержке артиллерии, ВКС и разведчиков зачистили несколько мощных укрепрайонов противника, прорвав оборону сразу на ряде...
20 января 2024
ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы, заявили в ДНР
ВСУ отвели системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов артиллерии и беспилотников ВС России. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчётам украинских систем ПВО привела...
новость часа
6 января 2024
Ударили как зверьё: что известно об обстреле Донецка в новогоднюю ночь
Только террористическое зверьё могло обстрелять мирное население в новогоднюю ночь. Об этом 1 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя обстрел Донецка со стороны ВСУ. Она напомнила, что в новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк...
1 января 2024
В ДНР сообщили о переброске Киевом под Донецк новых подразделений ВСУ
Киевский режим перебросил под Донецк несколько новых подразделений ВСУ, укомплектованных мобилизованными, сообщил 31 декабря ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. «Несколько дней назад стало известно, что Киев перебросил под Донецк несколько подразделений. В основном все мобилизованы совсем недавно...
31 декабря 2023
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули несколько позиций под Новомихайловкой
Украинская армия покинула позиции на переднем крае линии боевого соприкосновения в районе села Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин агентству ТАСС. «Под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно. С первой линии обороны ВСУ были...
19 декабря 2023
В ДНР сообщили о переброске ВСУ бойцов из-под Артёмовска под Донецк
Украинская армия перебросила в район Донецка из-под Артёмовска своих бойцов численностью до роты. Об этом 13 декабря рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с артёмовского направления под Донецк. Пока известно о переброске...
13 декабря 2023
В ДНР высмеяли сообщения о том, что Киев не готовил контрнаступление
Обещания принять Украину в НАТО и Евросоюз были настоящей психологической операцией. Об этом 11 ноября заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Так он прокомментировал распространяемые в украинских СМИ заявления о том, что не было никакого контрнаступления ВСУ, а была якобы просто психологическая...
11 ноября 2023
В ДНР объяснили, почему Зеленский выступает против выборов
После того как глава киевского режима Владимир Зеленский потеряет свой пост, к нему сразу же придёт прокуратура, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Таким образом он прокомментировал нежелание Зеленского проводить выборы на Украине. «Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что...
7 ноября 2023
В ДНР назвали гибель Частякова сообщением главкому ВСУ Залужному
Гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова является своего рода сообщением для Валерия Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж...
новость часа
6 ноября 2023
ВСУ используют дроны для ударов у трассы Донецк — Мариуполь, сообщили в ДНР
ВСУ стали применять дроны для ударов в непосредственной близости с автотрассой Донецк — Мариуполь. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Последние дни мы зафиксировали целый ряд сбросов взрывных устройств с коптеров вблизи трассы Донецк — Мариуполь», — приводит ТАСС...
новость часа
6 ноября 2023
В ДНР рассказали, зачем Киев шантажирует газом
Киев, говоря о нежелании продлевать договор о транзите российского газа, шантажирует Европу и пытается изо всех сил вернуть внимание к себе. Об этом 29 октября заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Ну, собственного говоря, Украина никогда не гнушалась шантажом, а сейчас это будет именно шантаж по...
29 октября 2023
В Донецке заявили о понимании Киевом своей ненужности для США и ЕС
Колоссальные потери украинской армии привели к тому, что чиновники в Киеве начали понимать, что Украина больше неинтересна ни США, ни Европе. Об этом 27 октября заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Все приходят к пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй...
27 октября 2023