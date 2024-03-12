Красногоровка, ДНР, 12 марта, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, заявил 12 марта в интервью «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Сейчас идут очень серьёзные бои в районе Красногоровки. Ежедневно наша авиация и артиллерия отрабатывают ранее разведанные цели на этом участке фронта», — рассказал он.

По словам Гагина, накануне была «отработана» очередная цель — ряд укрепрайонов украинских военных.

«В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта», — уточнил советник главы ДНР.

Как передавало ИА Регнум, об ударе по укреплённой позиции украинских сил в Красногоровке — городе к западу от Донецка — стало известно 11 марта. Удар по укреплению противника нанесла российская авиация при взаимодействии с подразделениями Южной группировки войск. Свою позицию ВСУ оборудовали на кирпичном заводе в Красногоровке.

Ранее боец ВСУ из 46-й отдельной аэромобильной бригады, находящейся в районе города Красногоровки в ДНР, рассказал о большом ущербе от российских авиабомб ФАБ-1500. По его словам, такие авиабомбы — «это ад», а выжившие «гарантированно» получают контузию.