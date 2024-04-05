* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 5 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В Харьков прибыли новые силы националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом 5 апреля сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это отмечают сами харьковчане, что появились представители национальных батальонов», ― сказал в беседе с «РИА Новости» Гагин.

По его мнению, основная цель их присутствия в городе ― карательные функции, борьба с пророссийски настроенными жителями.

«Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для, прежде всего, так называемой борьбы с пророссийским подпольем, либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами», ― добавил советник главы ДНР.

Он сравнил их с полицаями времён Великой Отечественной войны, практически имевшими лицензию на убийство.

«Это абсолютно безнаказанные действия для любого бойца этого подразделения. Это отмечают и военнослужащие Украины, и гражданские. И, скорее всего, они призваны именно для борьбы с инакомыслием, прежде всего», ― отметил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о прибытии в Харьков большого числа боевиков из подразделений националистического формирования «Азов» сообщил представитель подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что нашествие «азовцев» заметили 1 апреля. По словам подпольщика, боевики передвигались по центру города небольшими группами по два-три человека.

Лебедев 3 апреля сообщил о том, что Вооружённые силы Украины стянули в Харьков дополнительные группы наёмников из Франции, Грузии, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подпольщик добавил, что в городе также есть граждане стран Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии. Наёмники привезли технику и боеприпасы.

Подпольщики призвали внимательно отнестись к скоплению сил в Харькове, так как наёмников могут бросить на прорыв в Белгородскую область. Кроме того, скопление наёмников заметили в Сумах.

При этом жители Харькова массово покидают город. Как сообщил 2 апреля эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселёв, из города они уезжают из-за дефицита продовольствия. Он не исключил, что это спровоцировали местные власти, чтобы вынудить население уехать.