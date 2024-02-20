Донецк, 20 февраля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Некоторое количество военнослужащих украинской армии всё ещё укрывается в подземельях коксохимического завода в Авдеевке, как это весной 2022 года было на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 20 февраля сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На территории коксохимического завода находятся ещё военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивление, кто-то выходит», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Гагина, пока трудно сказать, какое количество бойцов ВСУ скрывается в подземных помещениях коксохимического завода, так как это предприятие советского образца с большим количеством подземных коммуникаций.

«Точно так же, как это было и на «Азовстали», они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода», — отметил советник главы ДНР, уточнив, что зачистка Авдеевки продолжается.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 февраля в Министерстве обороны сообщили, что жители Авдеевки заявили, что рады освобождению города Вооружёнными силами России. Горожане пояснили, что в ходе боевых действий им пришлось укрываться в подвалах из-за обстрелов со стороны ВСУ, а быстрое наступление армии России не дало украинской армии взорвать большинство из уцелевших зданий и отдельные объекты инфраструктуры.

Ранее в этот же день в военном ведомстве рассказали, что в Авдеевке вместе с боевиками объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились иностранные наёмники из Канады и Грузии. Кроме того, на опорном пункте у городского железнодорожного вокзала нашли склад боеприпасов американского и чешского производства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 18 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии российскими военными территории города под контроль. В оборонном ведомстве 19 февраля сообщили о полном освобождении территории коксохимического завода в Авдеевке.