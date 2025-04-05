Покровск, ДНР, 5 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Украинские формирования в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обсуждают возможность выхода из города, где для них сложилось адское положение. Об этом 5 апреля рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Покровске для противника сейчас настоящий ад, потому что у них нарушены пути снабжения группировки: снабжение не прекращено, но затруднено. Пока у них есть возможность отступить», — привело его слова «РИА Новости».

Местные жители сообщили, что бойцы украинской армии в Красноармейске обсуждают вопрос о выводе своей группировки из города, сообщил эксперт.

По словам Гагина, гарнизон противника в Красноармейске не планирует сражаться за город, так как понимает, что фактически обречен.

«Будет ли это организованным выводом войск, либо они говорят просто о возможном бегстве, которое они обсуждают уже сейчас, пока неясно. Конечно, там ситуация у них достаточно тяжелая», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные уже ведут бои в окрестностях Красноармейска. По его словам, противник на этом направлении пытается вести контратаки — так же, как и на подступах к Дзержинску.

В российских силовых структурах 24 марта рассказали, что украинское командование потеряло несколько элитных подразделений в попытках контратак в районе Красноармейска. В числе уничтоженной военными ВС РФ техники оказались американский БТР MaxxPro, HMMWV, а также немецкие танки Leopard.