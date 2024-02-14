Донецк, 14 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Визит в Донецкую Народную Республику и выступление в горловской больнице перед ранеными российского певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Кадр из видео

«Только один вопрос. Зачем? Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, если бы это шло от сердца, то Киркоров приехал бы гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, понимающие важность и значимость спецоперации для России, искренне желающие морально поддержать военных на передовой.

«Понятно, что этот приезд — вынужденная мера для «отмены отмены», и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание», — заключил он.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Киркоров выступил перед ранеными в городской больнице № 2 в Горловке. С собой артист привёз подарки. Он заявил, что не собирается никуда уезжать из России, так как здесь его дети и дом. По словам артиста, благодаря российским бойцам у него есть ощущение тыла и уверенность, что «всё будет хорошо».

Позже российские военнослужащие обратились к артисту, призвав Киркорова сменить яркие костюмы на военную экипировку. По словам бойцов, Киркоров и другие артисты сначала подорвали свой авторитет, а теперь пытаются «замолить свои грехи» посещением зоны боевых действий.