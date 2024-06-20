Донецк, 20 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что получил ранение под Донецком в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом пишет 20 июня МК.RU.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Советник главы ДНР Ян Гагин

Гагин рассказал, что в районе посёлка Еленовка остановил машину, чтобы подкачать колесо. С ним был заместитель руководителя Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин.

Автомобиль остановили под деревьями из-за работающих в этом районе украинских дронов, но беспилотник всё же засёк его. Покружив, дрон сбросил боеприпас, добавил Гагин.

По его словам, он получил осколочные ранения лица и плеча, ссадины. Его коллегу осколками ранило в голову, лицо, руки и бедро. Удалось дезориентировать беспилотник радиоэлектронным ружьём, иначе последствия атаки были бы серьёзнее, добавил советник.

Пострадавшим оказали помощь в районной больнице Волновахи. Гагин сообщил, что уже находится дома.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле при атаке украинского беспилотника получили ранения десять сотрудников МЧС, тушившие пожар в Никитовском районе Горловки. Атака была второй по счёту, в результате первой из-за сброса боеприпаса загорелся частный дом.