Донецк, 2 марта, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Разбитый российскими бойцами в районе Авдеевки американский Abrams ещё до его передачи украинской армии был избавлен от всех передовых технологий, чтобы их не перенял Киев. Об этом «РИА Новости» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум Abrams

По словам Гагина, западная техника для ВСУ приходит в «разобранном виде», либо сопровождается обслуживающими её западными специалистами. Советник добавил, что речь в том числе идёт и о высокоточных ракетах, как Taurus.

«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — пояснил Ян Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

Два американских танка Abrams на авдеевском направлении подбили бойцы группировки «Центр», рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат. По словам офицера, «два года Abrams ехал, 20 минут воевал и четыре минуты потребовалось, чтобы сжечь эту вражину».