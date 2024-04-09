ДНР, 9 апреля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Первомайское в ДНР, сообщил 9 апреля советник главы республики Ян Гагин.

Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие водрузили флаг над посёлком, отметил Гагин.

«Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал Гагин «РИА Новости».

Освобождение Первомайского свидетельствует о динамичном продвижении российской армии, освобождение территории ДНР продолжается, добавил советник главы республики.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими войсками населённого пункта Водяное на авдеевском направлении в ДНР.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала года российская армия освободила 403 кв. км территории. В марте 2024 года ВС РФ выбили ВСУ из населённых пунктов Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР и посёлка Мирное в Запорожской области.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь отмечал, что отряды ВС России уже вышли на окраины Часова Яра в ДНР.

9 апреля Конашенков сообщал, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 240 военных на авдеевском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на данном направлении и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР, отметил официальный представитель Минобороны.