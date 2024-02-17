Донецк, 18 февраля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Полное освобождение Авдеевки в ДНР российскими военными стало ещё одним переломным моментом в ходе спецоперации. Теперь задача — освободить всю территорию республики. Об этом заявил «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Гагин подтвердил, что украинские боевики потеряли в Авдеевке сотни и тысячи своих бойцов, а взятие ВС РФ города позволит «сократить интенсивность обстрелов Донецка».

Ян Гагин отметил, что перед российской армией стоят задачи освободить укрепрайоны ВСУ в городах: Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. По его мнению, взятый темп сбавлять нельзя.

«Противник испытывает снарядный голод, дефицит военной техники и кризис призывного ресурса. Нам нужно продолжать двигаться вперёд, гнать противника», — заявил советник Пушилина.

Как сообщало ИА Регнум, только за сутки украинские войска лишились в ходе боевых действий за Авдеевку свыше 1500 военных, доложил 17 февраля президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

В США назвали освобождение Авдеевки значительной победой Путина. Это событие знаменует собой поворотный момент в конфликте на глазах у всего мира, заявили журналисты американского телеканала Fox News.

После полного освобождения Авдеевки в городе проводятся окончательные мероприятия по зачистке от боевиков, доложил Путину Шойгу.