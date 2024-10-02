Донецк, 2 октября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. На данный момент говорить о полном освобождении Угледара от украинских боевиков ещё рано, российские военные ведут в городе зачистку. Об этом 2 октября рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на Угледар

Как отметил Гагин, российские военные находятся на территории Угледара и установили государственный флаг РФ на здании городской администрации.

«Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идёт зачистка, и на это потребуется какое-то время», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) назвал сложной для украинских боевиков обстановку на фронте. Также в его сводке впервые не был упомянут Угледар, про который в последние дни в ней говорилось ежедневно.

Вечером 1 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ отступили из Угледара. Он назвал это позором для украинской армии и потребовал отправить в отставку главу украинского минобороны Рустема Умерова.

Ранее в этот же день глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские военные уже освободили южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, единственная дорога, по которой боевики ВСУ могут сбежать из города, простреливается армией России.