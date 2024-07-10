Донецк, 10 июля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Украинские боевики сбросили боеприпас с токсичным веществом на советника главы ДНР Яна Гагина. Он рассказал об этом 10 июля.

Кадр из видео Ян Гагин

Как отметил в беседе с «РИА Новости» Гагин, его вместе с товарищем 19 июня атаковал беспилотник ВСУ, после чего они с множественными осколочными ранениями поехали в районную больницу Волновахи, дорога до которой от места сброса на них боеприпаса заняла только полчаса.

«Однако помимо осколочных ранений мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ», — сказал он.

Гагин также предоставил фотографии, где на его теле видны похожие на химические ожоги. Советник главы ДНР добавил, что надеется на то, что все факты применения киевским режимом токсичных веществ зафиксируют, передадут и услышат в ООН, после чего они станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских неонацистов и военных преступников.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля разведчик группировки войск «Днепр» армии России с позывным Небо рассказал, что ВСУ используют запрещенные отравляющие вещества в зоне военных действий на херсонском направлении. По его мнению, ВСУ использовали фосген, который активно применяли в качестве боевого отравляющего вещества в период Первой мировой войны.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что российские военные обнаружили в одном из населённых пунктов ДНР под Авдеевкой лабораторию ВСУ по производству химоружия. Военный утончил, что углублённый анализ смывов с оборудования и вытяжки показал наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты и следовых количеств цианид-анионов.

Кириллов также отметил, что в ходе проведения спецоперации зафиксировано уже более 400 случаев применения ВСУ нелетальных токсичных химикатов. Начальник войск РХБЗ добавил, что Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.