Донецк, 6 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Одна из самых больших проблем, с которой в последнее время столкнулась украинская армия, ― это кризис призывного ресурса. Об этом 6 апреля сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Техника есть, но за рычаги этой техники кто-то должен сесть, кто-то должен стать пехотой, которая пойдёт за этой техникой», ― сказал в беседе с «РИА Новости» Гагин.

Он отметил, что сейчас ВСУ столкнулись с кадровым дефицитом: боеспособных частей на фронте не так много, и их стараются беречь. По его словам, в основном на передовую бросают мобилизованных военных, у которых нет практически никакой подготовки.

Также, добавил советник главы ДНР, у ВСУ недостаток боеприпасов, но недооценивать противника не стоит.

«Техника у них ещё есть. Отчасти есть, видимо, и боеприпасы, которые могут обеспечить эту технику», ― подчеркнул Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели газеты Wall Street Journal в статье 24 марта заявили, что украинской армии нужны новые бойцы, так как десятки тысяч ранены, а оставшиеся почти не в состоянии сражаться. Кроме того, не хватает боеприпасов. По данным издания, многие бойцы старше 40 лет, им сложнее восстановиться после боёв. Некоторые из тех, что ушли на фронт добровольцами, за два года боевых действий смогли отдохнуть не больше 20 дней.

Об острой нехватке личного состава, которую ВСУ испытывают на фронте, 30 марта сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер. По его словам, сейчас на передовой находятся не более 300 тысяч украинских военных. Этого недостаточно для противостояния российской армии, подчеркнул он.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта заявил, что ВСУ с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза превысило показатели аналогичного периода 2023 года. Только при попытке захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях потери ВСУ составили свыше 3,5 тысячи человек.