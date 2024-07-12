Донецк, 12 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. В Госдепартамент США доставили посылку, которую ранее для бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд отправил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Николай Тришин/ТАСС

Гагин 12 июля сообщил, что ему пришло соответствующее оповещение. Речь идёт о стальной розе, которую изготовили из осколка западного снаряда, убившего мирных жителей Донецка.

«При отправке была указана должность того, кому она должна была попасть в руки. Сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, вместо нее посылку должен был получить господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен», ― добавил Гагин.

Посылка сопровождалась письмом с призывом о прекращении поставок вооружения Киеву и просьбой передать розу Нуланд, сообщила «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска регулярно применяют американские кассетные снаряды для обстрела Донецка и его окрестностей. Город Вооружённые силы Украины обстреливают ежедневно, в том числе с применением ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS, американских гаубиц М777. С мая 2014 года по январь 2024 года более девяти тысяч мирных жителей ДНР погибли в результате обстрелов ВСУ, ранения получили более 13,5 тысячи мирных граждан.

В мае бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Соединённые Штаты Америки разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. По её мнению, Вашингтон и союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по территории России.

В конце января Нуланд прибыла в Киев. В ходе пресс-конференции американская чиновница заявила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий. Вместе с тем она добавила, что США продолжат помощь Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».

В феврале Нуланд заявила, что новый пакет антироссийских санкций обещает быть «сокрушительным» и в него включат «сотни и сотни» ограничений. Она уточнила, что большинство санкций коснётся российского оборонно-промышленного комплекса, а также того, чтобы «задушить усилия России» по обходу уже существующих ограничений.

В марте стало известно об отставке Нуланд с поста заместителя госсекретаря США по политическим делам.