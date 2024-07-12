Посылка для Нуланд с кованой розой из Донбасса прибыла в Госдеп
Стальную розу из осколка убившего жителей Донецка снаряда доставили в Госдеп
Донецк, 12 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. В Госдепартамент США доставили посылку, которую ранее для бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд отправил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Гагин 12 июля сообщил, что ему пришло соответствующее оповещение. Речь идёт о стальной розе, которую изготовили из осколка западного снаряда, убившего мирных жителей Донецка.
«При отправке была указана должность того, кому она должна была попасть в руки. Сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, вместо нее посылку должен был получить господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен», ― добавил Гагин.
Посылка сопровождалась письмом с призывом о прекращении поставок вооружения Киеву и просьбой передать розу Нуланд, сообщила «Российская газета».
Как сообщало ИА Регнум, украинские войска регулярно применяют американские кассетные снаряды для обстрела Донецка и его окрестностей. Город Вооружённые силы Украины обстреливают ежедневно, в том числе с применением ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS, американских гаубиц М777. С мая 2014 года по январь 2024 года более девяти тысяч мирных жителей ДНР погибли в результате обстрелов ВСУ, ранения получили более 13,5 тысячи мирных граждан.
В мае бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Соединённые Штаты Америки разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. По её мнению, Вашингтон и союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по территории России.
В конце января Нуланд прибыла в Киев. В ходе пресс-конференции американская чиновница заявила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий. Вместе с тем она добавила, что США продолжат помощь Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».
В феврале Нуланд заявила, что новый пакет антироссийских санкций обещает быть «сокрушительным» и в него включат «сотни и сотни» ограничений. Она уточнила, что большинство санкций коснётся российского оборонно-промышленного комплекса, а также того, чтобы «задушить усилия России» по обходу уже существующих ограничений.
В марте стало известно об отставке Нуланд с поста заместителя госсекретаря США по политическим делам.