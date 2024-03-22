Донецк, 22 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Командование украинской армии отводит боеспособные части с передовой, чтобы попытаться их сохранить на фоне успешного продвижения Вооружённых сил России. Об этом 22 марта заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, нехватка новобранцев в рядах ВСУ дошла до того, что на передовой в данный момент находятся в основном мобилизованные из числа недавно мобилизованных в украинскую армию.

«Это совершенно необученные люди. Украинское командование пытается, конечно, сохранить какие-то боеспособные части, отводить их куда-то. Но, во-первых, их не так много. И нужно учитывать, что мы тоже не стоим на месте — работает наша артиллерия и ВКС», — сказал он.

Гагин отметил, что командование ВСУ, по его мнению, понимает, что оставшиеся на передовой украинские бойцы обречены, и принимает такие решения, чтобы замедлить продвижение российских военных.

В настоящее время Киев «терпит глобальное поражение на линии фронта», из-за чего украинские бойцы бегут с поля боя, уточнил советник главы ДНР и привёл в качестве примера авдеевское направление.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта китайское издание Asia Times написало, что военные ВСУ на фоне проблем на передовой стали всё чаще сдаваться в плен. По словам автора материала, уже есть случаи, когда подразделения отказываются выполнять приказы украинского командования.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 17 марта, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы. По его словам, из-за этого ВСУ отступают на вторую и третью линии обороны.

Президент Владимир Путин 15 марта заявил, что ВС России, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных задач в зоне спецоперации. Глава государства подчеркнул, что российские военные уверенно удерживают инициативу на передовой.