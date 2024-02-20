Донецк, 20 февраля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. На разминирование освобождённой российскими военными от украинской армии Авдеевки потребуются месяцы, многие здания и строения в городе получили повреждения во время боевых действий. Об этом 20 февраля рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Кадр из видео

«Что касается зданий, существенная часть города повреждена», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

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По словам Гагина, многие коммуникации и социальные объекты получили повреждения или заминированы, так как украинская армия хотя и отступала в спешке, однако заминировала очень много объектов, на которых работают российские военные.

«Там очень много неразорвавшихся снарядов. То есть полное разминирование города, для того чтобы начать как-то восстанавливать его, может занять несколько месяцев», — уточнил советник главы республики.

Он добавил, что рассчитывает на то, что Авдеевку восстановят и в неё вернутся жители.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля Гагин заявил, что какое-то количество военных ВСУ продолжает находиться в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было на мариупольском заводе «Азовсталь» весной 2022 года. По его словам, часть украинских бойцов сдаётся, а часть продолжает сопротивление.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что жители Авдеевки обрадовались освобождению города армией России. Жители города рассказали, что вынуждены были находиться в подвалах из-за обстрелов со стороны ВСУ, также быстрое наступление российских войск не позволило украинским силам взорвать большинство из уцелевших зданий и отдельные объекты инфраструктуры.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль армией России. По словам министра, из города смогли выйти только отдельные разрозненные подразделения ВСУ, бросившие оружие и военную технику.