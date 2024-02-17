Донецк, 17 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Украинские военные, бросая раненых бойцов, хаотично бегут из Авдеевки, а не «выходят», как ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить — ничего подобного. То, что происходит сейчас, — это бегство», — передаёт слова Гагина «РИА Новости».

Как отметил советник главы ДНР, украинские военные оставляют много брошенных раненых, которых находят российские военнослужащие и которым они оказывают медпомощь. Кроме того, ВСУ, покидая Авдеевку, бросают технику, добавил Гагин.

«Есть подразделения, одиночные бойцы, техника — да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений — маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается», — пояснил он.

Вместе с тем советник главы республики отметил необходимость дождаться официального сообщения от Минобороны РФ о переходе Авдеевки под контроль ВС России.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля, комментируя на Мюнхенской конференции по безопасности отвод Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, заявил, что это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Перед этим главком ВСУ Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

По словам депутата Госдумы России Алексея Чепы, оставление Авдеевки стало моральным поражением для киевского режима. Он назвал этот город знаковым местом, где ВСУ потратили очень много сил.

Президент России Владимир Путин 31 января называл Авдеевку одним из важнейших направлений. Это, по его словам, самый острый и опасный участок борьбы за Россию в зоне специальной военной операции.