Донецк, 25 декабря, 2024, 22:47 — ИА Регнум. ВС России почти полностью освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) жилую зону в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин.

ИА Регнум

«Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника и сейчас мы упёрлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского — это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия».

Он пояснил, что в Кураховской ТЭЦ сосредоточена вся техника и весь личный состав ВСУ, находящихся в городе. Вместе с этим, по словам Гагина, срок освобождения Курахово зависит именно от того, как скоро ВС РФ выбьют украинские силы из ТЭЦ.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России практически выбила украинские формирования из центра Курахово. Он уточнил, что полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка, которые ВСУ раньше вели отсюда.

25 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ начали бои за освобождение населённого пункта Нескучное в ДНР.