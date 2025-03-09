Донецк, 9 марта, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на некоторых участках фронта в последние дни, так как глава киевского режима Владимир Зеленский хочет получить какой-нибудь результат, пытаясь впечатлить Запад. Об этом 9 марта заявил военный эксперт Ян Гагин.

Global Look Press

Он отметил, что рост активности украинских войск начался после недавних переговоров Зеленского с европейскими лидерами, на которых обсуждали выделение Украине новой военной помощи.

«И как раз после этих переговоров противник стал местами контратаковать, местами проявлять серьезную активность там, где это он может себе позволить для того, чтобы показать, что… ВСУ могут приносить какой-то результат», — процитировало Гагина «РИА Новости».

При этом эксперт подчеркнул, что российские войска достаточно успешно отражают атаки противника.

Как передавало ИА Регнум, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее заявил, что Зеленский намерен не допустить урегулирования конфликта на Украине. По мнению нардепа, глава киевского режима пойдет на любые средства, чтобы Россия отказалась от переговоров, в том числе может устроить взрыв на Чернобыльской АЭС, нанести удар по Курской АЭС или использовать «грязную бомбу».

При этом российская армия продолжает теснить ВСУ на разных направлениях. Так, за неделю с 1 по 7 марта были освобождены четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике.