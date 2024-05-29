Донецк, 29 мая, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт переброску личного состава с донецкого на харьковское направление в зоне СВО. Об этом 29 мая рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

По его словам, которые процитировала Lenta.ru, ВСУ перебросили бойцов с донецкого, херсонского и запорожского участков линии боевого соприкосновения, чтобы попытаться удержать Волчанск.

Гагин уточнил, что также украинское командование вместе с личным составом перебросило под Харьков десятки единиц военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Минобороны рассказали, что военные российской группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ. Российские военнослужащие оказали также необходимую медицинскую помощь эвакуированным.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков 25 мая рассказал, что подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике двух бригад украинской армии. В результате этого ВСУ лишились до 220 военнослужащих, а также 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, четырёх гаубиц Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», а также боевых машин РСЗО RM-70 Vampire и БМ-21 «Град». Помимо этого, российские войска отразили две контратаки противника у Волчанска и Глубокого в Харьковской области.