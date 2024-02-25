Материалы с тегом «Вертолет Ка-52»
Экипаж российского «Аллигатора» два раза подряд выжил в зоне СВО
Экипаж российского ударного вертолёта Ка-2 «Аллигатор» два раза подряд смог остаться в живых в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила «Российская газета». Первый случай произошёл ещё в начале СВО. Лётчикам Ивану Болдыреву и Роману Скобцу дали...
25 февраля 2024
Российские «Аллигаторы» уничтожили пункт управления ВСУ в зоне спецоперации
Ударные группы армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожили опорные пункты и пункт управления беспилотниками украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом 23 февраля сообщили в Telegram-канале Министерства обороны. Удары российские военные произвели неуправляемыми...
23 февраля 2024
Вертолёты РФ уничтожили личный состав ВСУ под Красным Лиманом
Военная авиации России уничтожила ракетами технику и личный состав украинских боевиков на Краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. «Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», — добавили в ведомстве...
4 февраля 2024
Военная авиация уничтожила на купянском направлении опорный пункт ВСУ
Российский экипаж ударно-штурмового вертолёта Ка-52 уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ под Купянском, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что Ка-52 «Аллигатор» применил по обнаруженным разведкой позициям противника авиационные средства поражения. «Для того, чтобы обойти средства...
31 января 2024
Минобороны РФ показало работу «Аллигатора» на сватово-кременном направлении
Минобороны России 20 января в своём Telegram-канале показало работу российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» на сватово-кременном направлении. «Аллигатор» уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении», — сказано в сообщении. На видео...
20 января 2024
Минобороны показало кадры ударов экипажей Ка-52М по опорным пунктам ВСУ
Министерство обороны РФ показало кадры ударов по опорным пунктам и живой силе ВСУ экипажей вертолётов Ка-52М. Соответствующее видео опубликовано 5 января в Telegram-канале военного ведомства. «Экипажи Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на...
5 января 2024
Российская авиация поразила позиции ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили скопление живой силы, а также бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Позиции украинской армии поразила ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 25 декабря сообщили в Министерстве обороны. Как уточнили...
новость часа
25 декабря 2023
Минобороны впервые сообщило о применении вертолётов Ка-52М — 655-й день СВО
Новый, 655-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением Минобороны РФ о первом применении модернизированных вертолётов Ка-52М. В составе ударной группы они отработали неуправляемыми авиационными ракетами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении...
11 декабря 2023
Военный эксперт перечислил возможности обновлённых вертолётов Ка-52М
Вертолёты Ка-52М после модернизации могут стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность», способными поражать широкий круг стационарных и движущихся наземных целей, отметил 10 декабря военный эксперт Алексей Суконкин. «Благодаря реализованному комплексу мероприятий...
10 декабря 2023
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Экипажи ударных вертолётов Ка-52 Воздушно-космических сил России уничтожили на донецком направлении опорные пункты ВСУ с бронированной техникой, сообщили в субботу, 2 декабря, в Министерстве обороны России. «Экипажи ударных вертолётов Ка-52 Воздушно-космических сил России на донецком направлении...
2 декабря 2023
Минобороны показало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 техники ВСУ
Вертолёты Ка-52 ВКС РФ уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, видео опубликовало Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале. «Прямое попадание: экипажи ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ на...
24 ноября 2023
Авиация ВКС России нанесла бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении, заявил в понедельник, 20 ноября, начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на купянском...
20 ноября 2023
Вертолёты Ка-52 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа поразили опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в Министерстве обороны России. «Двигаясь на минимальной высоте, вертолётчики ЦВО вывели машины на...
20 ноября 2023
В Минобороны рассказали о преимуществах новой ракеты ЛМУР
Применение новейших лёгких многоцелевых управляемых ракет (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет экипажам российских вертолётов поражать цели без входа в зону работы средств противовоздушной обороны противника, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации ВКС РФ генерал-майор...
27 октября 2023
В Британии рассказали о смертельном российском оружии
Российские истребители Су-35 и ударные вертолёты Ка-52 представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. «Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали всё чаще...
30 сентября 2023
В ВСУ пожаловались на российское господство в воздухе
Военные ВСУ пожаловались на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолёты нового поколения Ка-52 «Аллигатор», передаёт телеканал ABC. Так, командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ заявил, что господство России в воздухе представляет собой «большую проблему», ВСУ...
26 сентября 2023
В США назвали самое смертоносное российское оружие на Украине
Обозреватели издания Business Insider 24 сентября назвали вертолёты Ка-52, ударные беспилотники «Ланцет» и фугасные авиабомбы самыми смертоносными и грозными видами российского оружия в украинском конфликте. С ходом специальной военной операции на Украине Россия адаптировала боевую стратегию и...
24 сентября 2023
Объём оборонзказа на вертолётном заводе «Прогресс» в 2023 году вырос вдвое
Объём оборонзаказа на вертолётном заводе «Прогресс», выпускающем боевые вертолёты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году. Об этом доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны России Сергею Шойгу, который посетил завод. «В 2023 году для Арсеньевского...
15 сентября 2023
Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолётов Ка-52М
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве, отметил важность улучшения боевых возможностей вертолётов Ка-52М и защищённости их лётчиков. Глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае...
15 сентября 2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолётном заводе «Прогресс»
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Глава Минобороны утром 15 сентября посетил дальневосточный завод «Звезда», после чего направился на «Прогресс». Там Шойгу показали рабочий процесс в цехах...
15 сентября 2023