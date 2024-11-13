Москва, 13 ноября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом утром 13 ноября проинформировали в Министерстве обороны России.

Mil.ru

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, сразу после пуска ракет экипаж выполнил противоракетный манёвр с помощью тепловых ловушек. Согласно данным авианаводчика, украинские военные и боевая техника были уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября в Минобороны докладывали, что ВС России за прошедшие сутки отразили семь контратак ВСУ в Курской области. Суточные потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. В ходе боевых действий уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, а также иное вооружение.

11 ноября экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ Воздушно-космических сил России нанёс удар авиаракетами по опорному пункту и живой силе формирований украинских войск в курском приграничье. Уничтожение целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября заявил, что Курская область будет зачищена от формирований противника. После освобождения региона там будет очень востребована помощь волонтёров.