Курск, 13 августа, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Российские вертолёты Ка-52 нанесли удары по живой силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, противник бежал. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

Александр Река/ТАСС

«Вылетели на боевой, отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа «Вихрь». По докладу авиановодчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — рассказал штурман Ка-52.

По данным Минобороны РФ, все цели были успешно поражены. Сообщается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские вертолёты Ка-52 уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар по позициям украинской армии российские «Аллигаторы» нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Вертолёты Ка-52 7 августа ударили по технике и личному составу ВСУ на границе с Курской областью. Удар был нанесён по разведанным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».