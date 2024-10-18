Курск, 18 октября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили живую силу и бронетехнику украинских формирований в курском приграничье, сообщили 18 октября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале кадры боевой работы лётчиков. Ка-52М действовали в составе смешанной тактической группы.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области», — уточняется в сообщении.

Задачей ударов стала поддержка сухопутных сил. Экипажи выполнили пуски ракет по координатам, а после выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Это позволило не допустить ответных ударов противника из переносных зенитных ракетных комплексов.

Цели были успешно уничтожены, что подтвердил передовой авиационный наводчик.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в приграничном районе Курской области экипажи вертолётов Ми-28НМ Вооружённых сил России поразили живую силу и бронетехнику ВСУ. Российские боевые машины работали в составе смешанной тактической группы.

17 октября стало известно, что украинские формирования лишились за сутки более 250 военных на курском направлении, 15 единиц бронетехники, четырёх орудий, четырёх миномётов и четырёх автомобилей.