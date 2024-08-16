Москва, 16 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удар авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили 16 августа в Министерстве обороны РФ.

Минобороны России/ ТАСС

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар авиационными средствами поражения по бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Ранее ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны.

По данным Минобороны РФ, всего за время проведения боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.