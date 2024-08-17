Москва, 17 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удары авиационными ракетами С-8 по бронетехнике подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом доложили в Министерстве обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ведомство показало кадры уничтожение живой силы и техники украинских войск экипажем Ми-28НМ ВС России в приграничье Курской области. Отмечалось, что все указанные цели были успешно уничтожены.

С 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.