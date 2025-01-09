Москва, 9 января, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы экипажей Ка-52м в приграничных районах Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны РФ

«Экипажи Ка-52м нанесли удары по скоплению личного состава, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что экипажи выполняли боевые задачи по поддержке подразделений группировки «Север».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее оборонное ведомство РФ показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российских войск в зоне проведения спецоперации.

Министерство обороны в субботу, 4 января, опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.