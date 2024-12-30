Москва, 30 декабря, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 30 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Вертолёт Ка-52М

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что при выполнении боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» вертолёты нанесли удары по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав украинских войск. После выполнения боевой задачи вертолёты выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника, отметили в Минобороны.

Позже передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны от 29 декабря, ВСУ с начала вторжения в приграничные районы Курской области потеряли более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортёра, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий.

13 декабря Минобороны докладывало, что экипаж российского вертолёта Ми-28НМ уничтожил в приграничном районе Курской области опорный пункт с военными и автомобили ВСУ.

11 декабря военное министерство сообщило, что российский Су-34 нанёс удар по скоплению пехоты и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Там добавили, что ВВС нанесли удар по целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После завершения боевого вылета разведка подтвердила уничтожение целей.