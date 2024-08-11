Москва, 11 августа, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Российские вертолёты Ка-52 уничтожили живую силу и бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что удар по позициям украинской армии российские «Аллигаторы» нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — подчеркнули в министерстве.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Как сообщало ИА Регнум, российские экипажи Су-30см и Су-35с ночью 10 августа нанесли удар авиационными бомбами с универсальным модулем коррекции по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Российские вертолёты Ка-52 7 августа ударили по технике и личному составу ВСУ на границе с Курской областью. В Минобороны уточнили, что удар наносили по разведанным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

За сутки 9 августа украинские военные при попытках атаковать Курскую область потеряли до 175 бойцов. Российские военнослужащие в течение суток пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка.