Москва, 28 мая, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Вертолёт Ка-52М Воздушно-космических сил России успешно поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», сообщило 28 мая в Telegram-канале Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Экипаж боевой машины ударил по противнику неуправляемыми авиационными ракетами. После стрельбы российские пилоты выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки.

После завершения задания Ка-52М вернулся на аэродром вылета.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Минобороны РФ объявило, что в зоне спецоперации впервые применили модернизированные вертолёты Ка-52М. Ведомство уточнило, что российские военные ударили по целям ВСУ на донецком направлении.

Военный эксперт Алексей Суконкин проинформировал, что после модернизации вертолёты Ка-52М могут стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность», которые способны поражать широкий круг стационарных и движущихся наземных целей. Он отметил, что ракеты, которые устанавливаются на эти вертолёты, несут большой заряд взрывчатки, позволяющий поражать крупные объекты, например, командный пункт, узел связи, казармы или ангар с боевой техникой.

В начале января Минобороны РФ показало кадры ударов вертолётов Ка-52М по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Экипажи смогли уничтожить пункт управления и бронетехнику украинской армии.