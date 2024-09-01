Москва, 1 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ка-52М ВС России уничтожили личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника украинских военных были уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Минобороны опубликовало кадры, как экипаж авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной техники украинских войск в приграничном районе Курской области.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения пункта управления и склада с боеприпасами ВСУ в Глухове в Сумской области. На кадрах видно, как российские военные нанесли удар по командному пункту и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления ВСУ были уничтожены.