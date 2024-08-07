Москва, 7 августа, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Российские вертолёты Ка-52 ударили по технике и личному составу ВСУ на границе с Курской областью. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости/Пресс-служба ОАК/Нина Падалко

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 выполнили удары авиационными средствами поражения по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносили по разведанным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

В министерстве добавили, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В Минобороны подчеркнули, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели успешно поражены.

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