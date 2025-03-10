Москва, 10 марта, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил пехоту и автомобильную технику украинских военных в приграничье Курской области. Об этом утром 10 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Минобороны опубликовало кадры работы экипажа армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ. Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытым в лесистой местности», — отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что после того, как личный состав ВСУ и их военная техника были уничтожена, вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении от украинских войск подразделениями Вооруженных сил России в Курской области населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Министерство подчеркнуло, что российские войска продолжают громить врага в курском приграничье.

9 марта ВС РФ освободили от украинских войск село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. За предыдущие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 350 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, две БМП, пять БТР, 19 бронемашин и 29 автомобилей.